نظارت بر محل استقرار مسافران نوروزی ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام حسن مصلح عصر پنجشنبه در نشست شورای اداری شهرستان دشتستان اظهار داشت: سالی که آخرین روزهای آن را سپری می‌کنیم با خاطراتی تلخ و شیرین همراه بود.

وی در بیان خاطرات تلخ این سال به ترور دانشمندان، تحریم‌ها و تهدیدهای شدید دشمنان اشاره کرد و افزود: این سال با خاطرات شیرینی چون بالندگی و توسعه روزافزون دانش و اقتدار نظامی و سیاسی همراه بود و در پایان نیز با انتخاباتی باشکوه و با حضور حداکثری مردم همراه بود.

امام جمعه برازجان خواستار ایجاد شرایطی مناسب از سوی متولیان امر تسهیلات سفر برای مسافران نوروزی شد و اضافه کرد: باید نظارت مطلوبی بر فضاهای استقرار مسافران نوروزی صورت بگیرد تا فرهنگ و موازین اخلاقی و اسلامی در آنجا رعایت شود.

وی ادامه داد: همه ما باید از تغییر در طبیعت و نو شدن زمین درس خداشناسی و معاد بیاموزیم و انجام گناه پرهیز کنیم زیرا عید ما روزی است که در آن معصیتی نباشد و نباید در این ایام به بهانه تفریح و گردش از عبادت و بندگی خدا غافل شد.

مصلح اضافه کرد: برنامه‌ریزان و ناظران بر امامزاده‌ها و اماکن تفریحی سعی کنند با طراحی برنامه‌های خاص مذهبی و فرهنگی لحظاتی شاد و مفید را برای گردشگران فراهم سازند تا از حضور جمعیت برای احیای ارزش‌های انسانی و اسلامی استفاده کنند.

وی افزود: مکانهای تفریحی و سکونت‌گاه‌های مسافران نوروزی باید محل سیاحت، تفریح و استراحت مردم باشد و مردم احساس آرامش و امنیت کنند.

وی خواستار رعایت حجاب، اجتناب از پخش موسیقی غیرمجاز و اجرای برنامه‌های غیراخلاقی از سوی مسافران نوروزی و میزبانان مسافران شد و افزود: باید شرایط مطلوبی برای مسافران و گردشگران ایجاد شود.