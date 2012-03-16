نظارت بر محل استقرار مسافران نوروزی ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام حسن مصلح عصر پنجشنبه در نشست شورای اداری شهرستان دشتستان اظهار داشت: سالی که آخرین روزهای آن را سپری میکنیم با خاطراتی تلخ و شیرین همراه بود.
وی در بیان خاطرات تلخ این سال به ترور دانشمندان، تحریمها و تهدیدهای شدید دشمنان اشاره کرد و افزود: این سال با خاطرات شیرینی چون بالندگی و توسعه روزافزون دانش و اقتدار نظامی و سیاسی همراه بود و در پایان نیز با انتخاباتی باشکوه و با حضور حداکثری مردم همراه بود.
امام جمعه برازجان خواستار ایجاد شرایطی مناسب از سوی متولیان امر تسهیلات سفر برای مسافران نوروزی شد و اضافه کرد: باید نظارت مطلوبی بر فضاهای استقرار مسافران نوروزی صورت بگیرد تا فرهنگ و موازین اخلاقی و اسلامی در آنجا رعایت شود.
وی ادامه داد: همه ما باید از تغییر در طبیعت و نو شدن زمین درس خداشناسی و معاد بیاموزیم و انجام گناه پرهیز کنیم زیرا عید ما روزی است که در آن معصیتی نباشد و نباید در این ایام به بهانه تفریح و گردش از عبادت و بندگی خدا غافل شد.
مصلح اضافه کرد: برنامهریزان و ناظران بر امامزادهها و اماکن تفریحی سعی کنند با طراحی برنامههای خاص مذهبی و فرهنگی لحظاتی شاد و مفید را برای گردشگران فراهم سازند تا از حضور جمعیت برای احیای ارزشهای انسانی و اسلامی استفاده کنند.
وی افزود: مکانهای تفریحی و سکونتگاههای مسافران نوروزی باید محل سیاحت، تفریح و استراحت مردم باشد و مردم احساس آرامش و امنیت کنند.
وی خواستار رعایت حجاب، اجتناب از پخش موسیقی غیرمجاز و اجرای برنامههای غیراخلاقی از سوی مسافران نوروزی و میزبانان مسافران شد و افزود: باید شرایط مطلوبی برای مسافران و گردشگران ایجاد شود.
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