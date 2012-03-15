حنطه: بازیکنان بی انضباط در تیم شهرداری اراک جایی ندارند

سرمربی تیم فوتبال شهرداری اراک گفت با اعلام اینکه بازیکنان بی انضباطی که سر تمرین حاضر نشوند جایی در ترکیب این تیم ندارند گفت: به عنوان سرمربی تیم شهرداری مانع از بازی این قبیل افراد در ترکیب تیم می شوم.



علی حنطه در آستانه بازی حساس دو تیم شهرداری اراک بندرعباس و در گفتگوی اختصاصی با مهر بیان داشت: بازیکنان بی انضباطی که بدون اجازه تمرین را رها کنند یا از حاضر شدن سر تمرین ها سر باز زنند، بدون هیچ گونه اغماضی در ترکیب تیم شهرداری اراک جایی نخواهند داشت.

وی اظهار کرد: در همین راستا و با توجه به شرایط تیمی، به دلیل تمرین کم صابر میرقربانی و عدم اطلاع از شرایط وی، این بازیکن به رغم تاثیرگذاربودن به دلیل نداشتن تمرین کافی و بی انظباطی در اردوی تیم از بازی مقابل شهرداری بندرعباس محروم است.

حنطه همچنین گفت: این بازیکن تا اطلاع ثانوی در اختیار هیات مدیره باشگاه قرار داده شده تا در مورد وی تصمیم گیری کنند.

تیم فوتبال شهرداری اراک فردا جمعه در دیداری حساس به مصاف تیم سوم جدول رده بندی، شهرداری بندرعباس می رود.