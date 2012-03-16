کاروان بیت المقدس با پیام صلح و آزادی فلسطین از چنگال صهیونیست درحرکت است

به گزارش خبرنگار مهر، مولانا قاضی احمد نورانی، پنجشنبه در جمع مردم و دانشجویان استقبال کننده زاهدان از این کاروان در تالار فردوسی دانشگاه سیستان و بلوچستان اظهار داشت: کاروان الی بیت المقدس با وجود مشکلات و هزینه های فراوان، سفر خود را به مقصد قدس شریف آغاز کرده تا بتواند در این مسیر پیام آزادی و حمایت از مردم فلسطین را به گوش جهانیان برساند و آزادی خواهان را با خود همراه سازد.

وی گفت: به یاری خداوند به زودی در بیت‌ المقدس، آهنگ یکپارچگی و وحدت همه مسلمانان نواخته می ‌شود.

وی افزود: در این کاروان نمایندگان مردم آزادی خواه کشورهای پاکستان، مالزی، فیلپین، اندونزی، هندوستان و... گرد هم آمده اند تا بار دیگر حمایت خود را از ملت مظلوم فلسطین و غزه نشان دهند.

عضو کاروان الی بیت المقدس بیان داشت: این کاروان تلاشهای ملت و دولت ایران را که همواره در مقابل رژیم متخاصم اسرائیل ایستاده ‌اند، بسیار قابل احترام و ارزشمند می داند و از آن قدردانی می کند.

وی گفت: ایران کشور دوست و برادر همه کشورهای آزادی خواه دنیاست و سنبل مقاومت و ایثار در مقابل استکبار برای سایر کشورهاست.