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۲۶ اسفند ۱۳۹۰، ۱۰:۳۶

کاروان بیت المقدس با پیام صلح و آزادی فلسطین از چنگال صهیونیست درحرکت است

کاروان بیت المقدس با پیام صلح و آزادی فلسطین از چنگال صهیونیست درحرکت است

زاهدان - خبرگزاری مهر: روحانی اهل سنت از کشور پاکستان و عضو کاروان الی بیت المقدس گفت: این کاروان به عنوان سمبل و نمادی از وحدت و اتحاد تمامی ملتهای جهان اعم از مسلمان و غیر‌مسلمان با پیام دوستی و صلح و آزادی غزه و فلسطین از چنگال صهیونیست در حرکت است.

به گزارش خبرنگار مهر، مولانا قاضی احمد نورانی، پنجشنبه در جمع مردم و دانشجویان استقبال کننده زاهدان از این کاروان در تالار فردوسی دانشگاه سیستان و بلوچستان اظهار داشت: کاروان الی بیت المقدس با وجود مشکلات و هزینه های فراوان، سفر خود را به مقصد قدس شریف آغاز کرده تا بتواند در این مسیر پیام آزادی و حمایت از مردم فلسطین را به گوش جهانیان برساند و آزادی خواهان را با خود همراه سازد.

وی گفت: به یاری خداوند به زودی در بیت‌ المقدس، آهنگ یکپارچگی و وحدت همه مسلمانان نواخته می ‌شود.

وی افزود: در این کاروان نمایندگان مردم آزادی خواه کشورهای پاکستان، مالزی، فیلپین، اندونزی، هندوستان و... گرد هم آمده اند تا بار دیگر حمایت خود را از ملت مظلوم فلسطین و غزه نشان دهند.

عضو کاروان الی بیت المقدس بیان داشت: این کاروان تلاشهای ملت و دولت ایران را که همواره در مقابل رژیم متخاصم اسرائیل ایستاده ‌اند، بسیار قابل احترام و ارزشمند می داند و از آن قدردانی می کند.

وی گفت: ایران کشور دوست و برادر همه کشورهای آزادی خواه دنیاست و سنبل مقاومت و ایثار در مقابل استکبار برای سایر کشورهاست.

کد مطلب 1561016

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