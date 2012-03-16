به گزارش خبرنگار مهر، غلامحسین خسروی عصر پنجشنبه در نشست شورای اداری شهرستان دشتستان اظهار داشت: سالی که گذشت سالی پر از افتخار و سرافرازی برای کشور بزرگمان ایران بود.

وی ادامه داد: در سالی که در آخرین روزهای آن قرار داریم دستاوردهای بزرگی برای کشورمان حاصل شد که می توان از آن به عنوان سال عزت آفرینی برای ایران اسلامی به دست پرتوان فرزندان این آب و خاک نام برد.

فرماندار دشتستان افزود: به زیر کشیدن پیشرفته‌ترین تکنولوژی آمریکا از آسمان توسط دانشمندان ایرانی توفیق بزرگی بود که امسال به ان دست یافتیم و این موضوع به زیر کشیدن هیمنه آمریکا بود.

وی به درخواست‌های اوباما برای باز پس گیری هواپیمای خود از ایران اشاره کرد و ادامه داد: بازتاب این درخواست‌ها اقتدار و عزت دانشمندان ایرانی را به رخ جهانیان کشاند.

خسروی سرآغاز سرافرازی و بالندگی میهن اسلامی را از پیام جهاد اقتصادی مقام معظم رهبری معرفی کرد و گفت: اقتدار ایران با پشت‌سر گذاشتن تحریم‌ها همراه شد و پیامد همه تحریم‌های بانکی، نفتی و اقتصادی و فشار بر عرصه دانش ما به خود دشمنان بازگشت و نتیجه‌ای برای ما جز بالندگی و رشد نداشت.

وی به دیگر موفقیت‌های نظام در سال جاری اشاره کرد و اظهار داشت: جهش و رشد دانشمندان ما در زمینه فن‌آوری نانو و مخابرات، تولید داروی بیماری‌های صعب‌العلاج از دستاوردهای دانشمندان ایرانی در سال جدید است.

فرماندار دشتستان به انتخابات باشکوه نهمین دوره محلس شورای اسلامی اشاره کرد و ادامه داد: این حضور گسترده و پر شور و شعور مردم معادلات دشمنان را بر هم زد و پاسخ محکمی به یاوه‌گوئی‌های آنها بود.