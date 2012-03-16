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۲۶ اسفند ۱۳۹۰، ۱۱:۲۱

علائی مقدم خواستار شد:

جاذبه ها و توانمندیهای گرمسار معرفی شود

جاذبه ها و توانمندیهای گرمسار معرفی شود

گرمسار - خبرگزاری مهر: فرماندار گرمسار خواستار جدیت ارگانهای ذیربط نسبت به معرفی جاذبه ها و توانمندیهای این شهرستان به مسافران نوروزی شد.

به گزارش خبرنگار مهر، علائی مقدم پنجشنبه در جلسه ستاد تسهیلات نوروزی شهرستان گرمسار در محل فرمانداری این شهر از مسئولان خواست ترتیبی اتخاذ کنند تا خدمات رسانی به زائران حضرت علی بن موسی الرضا (ع) با اهتمام بیشتری پیگیری شود.

وی همچنین از اداره صنایع دستی گردشگری و میراث فرهنگی خواست نسبت به معرفی جاذبه ها و توانمندی شهرستان گرمسار برای مسافرین نوروزی برنامه ریزی کند.

فرماندار گرمسار در پایان از تشکیل کمیته های امداد ونجات، بهداشت، فرهنگی، انتظامی، ایمنی راهها، سوخت، امور شهرداریها، اسکان و پشتیبانی و کمیته نظارت برقیمت کالا خبرداد وافزود: 19 محل اسکان برای مسافران نوروزی و زائران حضرت علی بن موسی الرضا(ع) در شهرستان جانمایی شده است.

کد مطلب 1561019

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