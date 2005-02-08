طنين بانگ آزادي در ميان خروش ملت

به گزارش خبرگزاري مهر مدير كل روابط عمومي و امور بين الملل سازمان فرهنگي هنري شهرداري تهران گفت: اين جشنواره با هدف گراميداشت خاطرات فراموش نشدني حماسه شگرفت و تاريخي ملت ايران و پاسداشت ياد و خاطره تمامي شهيداني كه در راه استقلال و آزادي اين مرز و بوم جان خود را ايثار گردند، سرودها ، تصنيف ها وتصاوير آن دوران شكوهمند را زنده مي كند.

حسين هافتي فارمد افزود: اين جشنواره در دو بخش نوا و تصوير در 26 محل پر تردد مسير راهپيمايان از انقلاب تا آزادي برگزار مي شود كه در بخش وا 26 گروه سرود مردمي از مدارس ، مساجد ومحله ها به اجراي سرود و تصنيف هاي انقلاب بر روي 26 سكوي مستقر در مسير مي پردازند. همچنين 26 تصويرگر فرازهاي خاطره انگيز انقلاب را به تصوير مي كشند.

به گفته وي پرده هاي بزرگي براي روايت تصويري انقلاب در نظر گرفته شده كه صحنه هاي مربوط به رويدادهاي انقلاب به صورت روز شمار بر روي آنها نقاشي مي شود.

هاتفي اظهار داشت: سرود حماسي " جهان تو را به نام خليج فارس شناخته است" كه اخيرا توسط اركستر بزرگ سازمان فرهنگي هنري شهرداري تهران توليد شده است به صورت زنده بر روي عرشه ناو خارك در سواحل خليج هميشه فارس اجرا خواهد شد.