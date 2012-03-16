دانش آموزان بسیجی شاهرود از موزه مردم شناسی بازدید کردند

به گزارش خبرگزاری مهر، فرمانده واحد مقاومت بسیج آیت الله کاشانی گفت: دانش آموزان بسیجی واحد پوینده آیت الله کاشانی بسیج دانش آموزی حوزه مقاومت ایمان شاهرود از موزه مردم شناسی این شهر بازدید کردند.

سیدحسین موسوی با بیان این مطلب افزود: در این بازدید بیش از 50نفر از بسیجیان عضو حلقه صالحین و گروه های تربیتی واحد حضور داشتند.

وی با اشاره به اهداف این بازدید گفت: با توجه به اینکه هر فرد باید از مکانی که در آن زندگی می کنند آگاهی کاملی داشته باشد از این رو دانش آموزان بسیجی با هدف آشنایی با آداب و رسوم کهن مردم شاهرود و اطلاع از قدمت و آثار تاریخی شاهرود به بازدید موزه پرداختند و کارشناس موزه به بیان تاریخچه شهر شاهرود و آداب و رسوم مردم پرداخت.

کاروانهای بسیج دانشجویی شاهرود به راهیان نور اعزام شدند

مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه های شاهرود گفت: آخرین کاروان راهیان نور بسیج دانشجویی دانشگاه های شاهرود به مناطق عملیاتی جنوب اعزام شد.

رضا فدایی با بیان این مطلب گفت: آخرین کاروان بسیج دانشجویی دانشگاههای شاهرود به استعداد 120 نفر برای بازدید از مناطق عملیاتی دوران دفاع مقدس راهی استان خوزستان شدند.

وی با بیان اینکه این اعزام سومین و آخرین مرحله اعزام دانشجویان به مناطق عملیاتی است، افزود: در این مدت دو کاروان در تاریخ های 14 و 18 اسفندماه برای بازدید مناطق عملیاتی اعزام شده اند که در مجموع بیش از 650 نفر از دانشجویان اعم از خواهر و بردار توسط بسیج دانشجویی شاهرود اعزام شده اند.

فدایی گفت: شرکت کنندگان در قالب کاروانی با عنوان از دانشگاه تا دانشگاه به مدت شش روز از مناطق عملیاتی شرهانی، فکه، پاسگاه زید، فتح المبین، طلائیه، هویزه، دهلاویه، شلمچه، اروند رود، پادگان شهید محمودوند و پادگان دوکوهه بازدید خواهند کرد.

مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه های شاهرود در پایان گفت: استقبال دانشجویان بسیار خوب بوده و از تمام دانشگاه های دولتی و غیر انتفاعی دانشجویان ثبت نام و اعزام شده اند.

اردوهای جهادی بسیج دانشجویی شاهرود در عید نوروز برگزار می شود

مسئول بسیج دانشجویی شاهرود با اشاره به برگزاری اردوهای جهادی شاهرود در ایام نوروز، افزود: با توجه به برنامه ریزی های انجام شده در ایام عید سه گروه جهادی برادر به مناطق محروم منطقه طرود و سطوه اعزام خواهند شد.

رضا فدایی با اشاره به هدف برگزاری این اردوها گفت: این اردوها با هدف محرومیت زدایی و مبارزه با تهاجم فرهنگی دشمنان از دوم تا دهم فروردین ماه 91 در مناطق محروم منطقه طرود و سطوه و روستاهای آن برگزار می شود.

وی با اشاره به اینکه این گروهها در قالب اردوی های هجرت شهید احمدی روشن اعزام خواهند شد، گفت: در قالب این اعزام بیش از شصت نفر از دانشجویان بسیجی به این مناطق اعزام خواهند شد.

مسئول بسیج دانشجویی شاهرود با اشاره به برنامه هایی که در این اردوها برگزار خواهد شد، گفت: در این مدت مسابقات مختلف فرهنگی و هنری از جمله مسابقه شترسواری، فوتبال و فوتسال برای گروه های سنی نوجوانان و جوانان و همچنین کارگاههای کشاورزی و دامپزشکی و ویزیت دامها انجام خواهد شد.