14 پروژه بزرگ شهری در بوشهر افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، شهردار بوشهر عصر پنجشنبه در حاشیه بهره‌برداری از پروژه‌های عمرانی شهرداری بوشهر اظهار داشت: شهرداری بوشهر در راستای عمران و آبادانی شهر بوشهر تلاش‌های بسیار زیادی را انجام داده است که در این روزها که به عنوان روز بوشهر نامیده می‌شود می‌تواند فرصت مناسبی برای بهره‌برداری از این پروژه‌ها باشد.

فضل‌الله توسلی ادامه داد: پروژه‌های متنوعی در این روزها به بهره‌بردری رسیده است که می‌توان به بازسازی بازار ماهی و میگو، سه پروژه پیاده روسازی، روکش آسفالت خیابان والفجر و زیر سازی آسفالت خیابان‌های 18و20 متری محله صلح آباد اشاره کرد.

وی اضافه کرد: فاز اول بزرگراه 75 متری بوشهر که به عنوان ورودی و خروجی دوم بند بوشهر مطرح است پروژه دیگری است که می‌تواند نقش بسیار مهمی در کنترل ترافیک ورودی و خروجی شهر بوشهر داشته باشد.

شهردار بوشهر اعتبار اجرای این طرح را 15 میلیارد و 500 میلیون ریال عنوان کرد و گفت: پروژه مذکور به طول پنج هزار و 800 متر در مدت هشت ماه اجرا و به بهره‌برداری رسید.

وی از آسفالت بیش از 150 کوچه از محلات بندر بوشهر با اعتبار 18 میلیارد ریال بعنوان دیگر پروژه‌های افتتاحی نام برد و افزود: به منظور رفاه شهروندان کارت بلیت در 30 اتوبوس درون شهری بندر بوشهر نصب و از امروز شروع به کار کرد.

وی اجرای فاز اول از فازهای دوگانه محوطه‌سازی عمارت ملک با مساحت شش هزار متر مربع با اعتبار پنج میلیارد ریال را به عنوان دیگر پروژه افتتاح شده ذکر کرد و گفت: این پروژه شامل 1500 یکهزارو مترمربع فضای سبز و چهارهزار و 500 متر مربع محوطه سازی است که با اعتبار پنج میلیارد ریال اجرا شده است.

توسلی به پروژه‌های افتتاح شده دیروز اشاره کرد و عنوان داشت: رونمایی از طرح جدید جامع شهر، GIS (سیستم یکپارچه اطلاعات جغرافیایی) و بهره‌برداری از تاکسی سرویس بانوان، ایستگاه شماره 4 آتش نشانی در بافت قدیم، شهربازی سرپوشیده کودکان و فاز نخست پارک‌های مروارید، باسیدون و خیابان کمربندی دواس از جمله این طرح‌ها بودند.