طرح راهداری نوروزی در استان مرکزی آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهراکبرسلیمیان از آغاز اجرای طرح راهداری نوروزی از پنج شنبه در محورهای مواصلاتی استان خبر داد و گفت: این طرح با مشارکت 300 نیروی انسانی تا پانزدهم فروردین ماه سال آینده ادامه دارد.

وی اضافه کرد: در این طرح 68 دستگاه ماشین آلات راهداری در قالب گشت نوروزی مجهز به سیستم موقعیت یاب جی پی اس مشارکت دارند.

معاون راهداری اداره کل راه و شهرسازی استان مرکزی ادامه داد: این تعداد ماشین آلات به سیستم مدیریت راه های این استان متصل هستند تا در صورت بروز حادثه در هر نقطه در کمترین زمان ممکن به محل مورد نظر اعزام شوند.

سلیمیان یادآور شد: خط کشی محورهای مواصلاتی، رنگ آمیزی تابلوها و اصلاح شیب شیروانی در محورهای مواصلاتی استان مرکزی صورت گرفته و 200 نمونک با مضامین راهداری نصب شده است.

وی توضیح داد: سه استراحتگاه جاده ای در محورهای مواصلاتی اراک - تهران، آزادراه ساوه - تهران و سلفچگان - تهران نیز برای ارایه خدمات به مسافران در نقاط دور از دسترس در نظر گرفته شده است.

معاون راهداری اداره کل راه و شهرسازی استان مرکزی بیان کرد: تابلوهای پیام رسان در سطح محورها نیز در این ایام تنها پیام هایی با مضمون رعایت ایمنی را نشان می دهند.

سلیمیان اضافه کرد: علاوه بر گشت نوروزی، ماشین آلات راهداری زمستانی برای بارش احتمالی برف و کولاک به حالت آماده باش قرار دارند.