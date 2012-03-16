یک هزار و 200 میلیارد تومان به سیستان و بلوچستان اختصاص یافت

به گزارش خبرنگار مهر، علی محمد آزاد عصر پنجشنبه در شورای برنامه ریزی و توسعه سیستان و بلوچستان اظهار داشت: از این میزان اعتبار پنج هزار میلیارد ریال اعتبار عمرانی ملی و هفت هزارو 200 میلیارد ریال اعتبار عمرانی استانی بوده است.

وی گفت: همچنین یک هزار و 800 میلیارد ریال در قالب اعتبارهای جاری به استان اختصاص یافته که اختصاص این میزان اعتبار در نوع خود بی سابقه است.

وی افزود: امسال در راستای مصوبه دور سوم سفر هیئت دولت 100 درصد بودجه به سیستان و بلوچستان اختصاص یافت که نقش بسزایی در پیش برد اهداف توسعه این خطه از ایران اسلامی داشت.

استاندار سیستان و بلوچستان بیان داشت: همچنین در راستای همدلی و تلاش های صورت گرفته، سال جاری 600 طرح در قالب چهار هزار و 500 پروژه در استان عملیاتی شد که تاکنون پیشرفت بسیار خوبی داشته است.

وی گفت: دستگاه های اجرایی باید به گونه ای عمل کنند که پیشرفت فیزیکی کار جلوتر از منابع ملی باشد و تاخیر در جذب اعتبار از هیچ سازمانی پذیرفته نیست.

وی افزود: از این پس در ارزیابی مدیران دستگاه های اجرایی وضعیت پیشرفت فیزیکی طرح ها و جذب اعتبارات عمرانی نیز باید در نظر گرفته شود.

آزاد اظهار داشت: باید متناسب با تخصیص مناسب اعتبارات امسال، روند اجرایی پروژه های عمرانی نیز مطلوب و بهره وری منابع نتیجه بخش باشد.

وی با تاکید بر نظارت دقیق بر اجرای طرح ها گفت: نظارت بر پروژه های عمرانی یادشده طی سه مرحله انجام می گیرد که تاکنون دو مرحله از آن اجرا شده است.

وی افزود: در زمینه انجام نظارت، عملیات اجرایی پروژه هایی که به لحاظ اجرایی و فنی مناسب تشخیص داده شدند به عنوان الگو مطرح و پروژه های که دارای نواقص فنی و اجرایی بودند به مدیران برای بهبود آنها تذکرات لازم داده شده است.

استاندار سیستان و بلوچستان بیان داشت: نظارت جزو لاینفک مدیریت است و اگر نظارت از آن حذف شود، اساس مدیریت زیر سوال می رود.

وی گفت: هدف اساسی از نظارت، نقد درون سازمانی به منظور رفع نواقص احتمالی و بهبود عملکرد مجموعه مدیریتی استان و در عین حال ارزیابی توان مدیران در اجرای کمی و کیفی پروژه های عمرانی است.

وی با بیان اینکه هدف از نظارت بر پروژه های عمرانی به هیچ وجه مچ گیری مدیران نیست، افزود: مدیران نسبت به اجرای مراحل نظارت بر پروژه ها در استان اشراف کامل دارند و حتی تیم نظارتی از مدیران چند دستگاه اجرایی تشکیل شده است.

آزاد اظهار داشت: در واقع هدف از نظارت دستگیری و کمک به مدیریت در صحنه عملیات اجرایی در سیستان و بلوچستان است.