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۲۶ اسفند ۱۳۹۰، ۱۵:۰۸

مسابقات والیبال قهرمانی دانش آموزان پسر خراسان رضوی پایان یافت

مسابقات والیبال قهرمانی دانش آموزان پسر خراسان رضوی پایان یافت

مشهد - خبرگزاری مهر: رئیس اداره تربیت بدنی آموزش و پرورش خراسان رضوی گفت: با برگزاری 102 بازی، رقابتهای والیبال قهرمانی دانش آموزان پسر استان عصر پنجشنبه پایان یافت.

عباسعلی میرسیستانی در گفتگو با مهر افزود: این رقابتها با حضور 504 ورزشکار در قالب 18 تیم در مقطع راهنمایی و 24 تیم در مقطع متوسطه و به میزبانی شهرستان گناباد از سه روز پیش برگزار و عصر دیروز پنجشنبه پایان یافت.

وی تصریح کرد: در این بازیها تیم های ناحیه شش مشهد، قوچان و سبزوار در مقطع راهنمایی و ناحیه هفت مشهد، نیشابور و ناحیه شش مشهد در مقطع متوسطه عناوین اول تا سوم را کسب کردند.

رئیس اداره تربیت بدنی آموزش و پرورش خراسان رضوی گفت: این مسابقات در شش روز و در چهار سالن ورزشی دانشگاه آزاد، تختی،شهید رجایی و نوقاب  شهرستان گناباد برگزار شد که منتخبین این رقابت ها در اردوی آماده سازی تیم استان اعزامی به مسابقات کشوری در فروردین 91 حضور خواهند یافت.

کد مطلب 1561035

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