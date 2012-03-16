شطرنج باز گرجستانی قهرمان جام سردار آزادگان قزوین شد

به گزارش خبرنگار مهر، اولین دوره مسابقات بین المللی شطرنج یادواره سردارآزادگان سید علی اکبر ابوترابی پس از هشت روز رقابت عصر پنجشنبه در سالن ورزشی غدیر قزوین به کار خود پایان داد.

در روز پایانی این مسابقات پانتسولیا که تا دور دهم در رده دوم قرار داشت با پیروزی مقابل هموطن خود داویت بنیدزه و با توجه به شکست اولگ کرنیف استاد بزرگ روسیه برابر شوتا آزالادزه گرجی، با 9 امتیاز عنوان قهرمانی این دوره از رقابت ها را از آن خود کرد.

اولگ کرینوف که تا قبل از این دیدار صدرنشینی مسابقات را در اختیار داشت با نیم امتیاز این بازی با کسب 8.5 امتیاز در مکان دوم جای گرفت.

احسان قائم مقامی استاد بزرگ شطرج کشورمان نیز با پیروزی مقابل امید نوروزی در سکوی سوم ایستاد.

همچنین شوتا آزالادزه از گرجستان به مقام چهارمی دست یافت.

اصغر گلی زاده نیز با برتری مقابل همایون توفیقی عنوان پنجمی را به خود اختصاص داد.

گایوزنیگولادزه دیگر شطرنج ‌باز گرجستانی با کسب ۸.۵ امتیاز و پوئن‌شکنی کمتر نسبت به سایر رقیبان در مکان ششم قرار گرفت.

دیوید بنیدز، سرهان گلیف و دیویت لامصادزه دیگر شطرنج‌ بازان گرجی و آذربایجانی به ترتیب با کسب هشت امتیاز رده‌های هفتم تا نهم را کسب کردند.

پوریا درینی، لوکا پای‌چاتزه، مرتضی دربان، امید نوروزی، همایون توفیقی، مرتضی محجوب، پوریا ایدنی، مرتضی عسگری، آتوسا پورکاشیان، آرش روغنی و محمد شاهمرادی با کسب ۷.۵ امتیاز و پوئن‌شکنی بهتر نسبت به هم در رده‌های دهم تا بیستم این مسابقات قرار گرفتند.

در این رقابتها که 143 ورزشکار از داخل و 12 ورزشکار از کشورهای روسیه، گرجستان، آذربایجان، پاکستان، ترکمنستان، ارمنستان و آلمان حضور داشتند که پس از 11 دور رقابت فشرده سرانجام لوان پانتسولیا استاد بزرگ گرجستان توانست قهرمان این مسابقات شود.