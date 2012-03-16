آیین استقبال از بهار را با حضور رهبر معظم انقلاب در حرم رضوی برگزار می کنیم

به گزارش خبرنگار مهر، به مناسبت سفر مقام معظم رهبری به مشهد مقدس شورای برنامه ریزی حوزه علمیه خراسان در اطلاعیه ای تاکید کرد: در روزهایی که به سر انگشت قدرت پروردگار عالمیان و به یمن قدوم گل افشان بهار؛ زمین میهمان شکوفهها و غرق در طراوت و سرسبزی است؛ خطه خراسان که مضجع نورانی هشتمین قبله عالم به سان خورشیدی بر تارکش میدرخشد، میزبان فرزند وارسته خود و رهبر مسلمین جهان است.
در این اطلاعیه آمده است: او که خود را "دلبسته یاران خراسانی" اش میداند و با حضور آفتاب گونهاش در آغازین روز سال در محضر عالم آل محمد، امام علی بن موسیالرضا (علیه السلام) محبت و عنایتش را به اهالی این سرزمین ابراز میدارد.
بهار خراسان با نعمت حضور امام اندیشمند و رهبر فرزانهمان شوق و شعف دوچندان خواهد داشت. او که تمنای دلها و عطش نگاهمان با جاری کلام و رخصت دیدارش سیراب می شود.
باشد که با حضور پرشور خود در اجتماع روحانی یاران و دلدادگانش و در محضر هشتمین امام معصوم حضرت ثامنالحجج (علیه آلاف التحیه و الثناء) و در مقابل دیدگان حاضر امام عصرمان (عجل الله تعالی فرجه) پیمان و عهدی مجدد به بلندای عظمت جایگاه و آرمانهای رفیعش میبندیم و از زلال ناب اندیشهها و بیانات گهربارش مستفیض گردیم و یک بار دیگر در مقابل چشم جهانیان ارادت و دلبستگی خویش را به مقتدایمان به نمایش بگذاریم.
حوزه علمیه خراسان صمیمانهترین تبریکهای بهاری خود را نثار مردم بهار دل خراسان نموده و اعلام میدارد که روحانیت ولایت مدار خراسان نیز همراه با عموم مردم سربلند و حماسه آفرین؛ آیین استقبال از بهار را با حضور در بارگاه ملکوتی ثامنالائمه (علیه السلام) و شرکت در مراسم دیدار با مقام عظمای ولایت حضرت آیت الله العظمی خامنهای (مد ظله العالی) در اولین روز سال جدید آغاز مینماید.
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