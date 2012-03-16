آماده باش دستگاه های خدمت رسانی به زائران امام رضا (ع)

به گزارش خبرنگار مهر، محمود صلاحی عصر پنجشنبه در مراسم بازدید از نمایشگاه مانور خدمت که با حضور برخی دستگاه های خدمات رسان و مرتبط با حوزه گردشگری برگزار شد، اظهار داشت: مشهد به برکت وجود بارگاه ملکوتی امام هشتم(ع) سالانه میزبان بیش از 25 میلیون زائر داخلی و خارجی است که این امر آمادگی تمامی دستگاه های اجرایی در سطح استان را می طلبد.

وی افزود: تلاش همه مسئولان در استان به عنوان خادمان زائران و مجاوران حضرت رضا(ع) ارتقای خدمت رسانی و تامین زیرساختهای زائر و زیارت است که در سالهای اخیر با تمهیدات اندیشیده شده اقدامات خوب و موثری در این حوزه صورت گرفته است.

استاندار خراسان رضوی ضمن تقدیر از خدمات شهرداری مشهد در زیباسازی، نظافت و نصب المان های فرهنگی در سطح شهر گفت: توجه به ابعاد مختلف سفر اعم از تفریح و زیارت و برنامه ریزی برای استفاده از سایر ظرفیتهای گردشگری استان مانند اماکن تفریحی، تاریخی و سایر بقاع متبرکه از جمله مواردی است که باید مورد توجه قرار داشته باشد.

وی با بیان اینکه مصداق عمل صالح خدمت به زائران علی ابن موسی الرضا(ع) است بیان کرد: مسئولان در استان باید از این ظرفیت برای ارائه خدمت صادقانه و بی منت به زائران تلاش کنند.

نمایشگاه مانور خدمت در ضلع غربی مجموعه فرهنگی و تفریحی کوهسنگی مشهد دایر است و دستگاه های خدمت رسان حوزه زائران و زیارت دستاوردهای و توانمندیهای خود را در این حوزه در معرض دید قرار داده اند.