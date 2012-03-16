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۲۶ اسفند ۱۳۹۰، ۱۰:۲۵

216 واحد مسکن مهر در گرگان بهره برداری شد

216 واحد مسکن مهر در گرگان بهره برداری شد

گرگان - خبرگزاری مهر: پروژه 216 واحدی مسکن مهر نیایش گرگان با حضور مسئولان استانی و شهرستان بهره برداری رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، این طرح عصر پنجشنبه با حضور استاندار گلستان و مسئولان بنیاد مسکن افتتاح شد.

مدیرکل بنیاد مسکن گلستان در حاشیه این طرح گفت: این طرح شامل 9 بلوک در شش طبقه روی پارگینگ است.

وی اظهار داشت: برای اجرای این طرح 200 میلیون ریال از تسهیلات مسکن مهر استفاده شد و متراژ آنها در صورت یک خوابه بودن 60 تا 64 متر و در صورت دوخوابه بودن 77 تا 81 متر مربع است.

محمد تقی زمانی نژاد افزود: این واحدها دارای تاسیسات شوفاژ با سیستم گرمایشی پکیج ، آیفون تصویری ، آسانسور ، دربهایmdf و کف سرامیک و ... هستند.

کد مطلب 1561047

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