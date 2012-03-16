دریافت دیجیتالی برنامه های 30 شبکه صدا و سیما در گلستان ممکن شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد علی احمدی مدیرکل صدا و سیما گلستان عصر پنجشنبه در مراسم راه اندازی سامانه دیجیتال برنامه های صدا و سیما در گلستان افزود: در مرحله اول مردم استان موفق می شوند از برنامه های هشت شبکه تلویزیونی و 10 شبکه رادیویی بهره مند شوند.

وی اظهار داشت: این درحالی است که مردم مرکز استان می توانند از برنامه 16 شبکه تلویزیونی و 14 شبکه رادیویی استفاده کنند.

وی عنوان کرد: افزایش شبکه های صدا و سیما از دیگر برنامه ها برای سالهای آینده است.

جواد قناعت استاندار گلستان نیز گفت: باید در هر حوزه اعم از فرهنگی و اجتماعی و ... از ظرفیت و قابلیت های رسانه استفاده کنیم.

وی اظهار داشت: در حوزه توسعه زیرساختها، حوزه اقتصاد، بحث جذب سرمایه گذاری و حوزه های مختلف استان و دستگاه اجرایی می تواند از ظرفیت رسانه استفاده کند.