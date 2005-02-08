مشاور امور امنيت داخلي بوش ايران را بزرگترين كشور حامي تروريسم در جهان خواند

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روزنامه البيان امارات، فرانسيس تاونسند مشاورامنيت داخلي آمريكا، ايران را از بيشترين كشورهاي حامي تروريسم در جهان خواند .



وي از تلاش هاي اعراب در مبارزه با تروريسم استقبال كرد و از ابتكار اميرعبدالله وليعهد عربستان براي ايجاد يك مركز بين المللي براي مبارزه با تروريسم حمايت كرد .



وي هرگونه نيت و تصميم براي انجام اقدامات خشونت بار بر ضد اعراب و مسلمانان در آمريكا را تكذيب كرد.



تاونسند در سميناري كه مركز آمريكايي فرهنگ و اطلاع رساني دردبي برگزار كرد و در آن انتوني وين مشاور امور اقتصادي جرج بوش هم شركت كرد، ادعا كرد: آمريكا ايران را از بزرگترين حاميان تروريسم مي داند زيرا از گروههاي تروريستي مانند حزب الله و گروههاي مخالف صلح فلسطيني حمايت مي كند و موضع منفي در قبال روند صلح خاورميانه در پيش گرفته است .

به ادعاي وي حمايت ايران ازمقاومت مشروع ملت فلسطين تاثير منفي بر تلاشهاي صلح اعراب و اسرائيل مي گذارد كه واشنگتن اميد زيادي به موفقيت اين تلاش ها بسته است .



وي درباره تدابير آمريكا بر ضد مهاجران و توريست هاي عرب پس از حوادث 11 سپتامبر بعيد دانست كه اين اقدامات به نوبه خود بر ضد يك گروه مشخص باشد.وي افزود: اين تدابيرفراگيري است كه براي تقويت امنيت ملي آمريكا صورت مي گيرد .



تاونسند در عين حال تلاش آمريكا براي بازنگري در برخي از اين تدابير را بعيد ندانست.

شايان ذكر است كاندوليزا رايس وزير خارجه آمريكا هم در جريان سفر دوره اي خود به برخي كشورهاي اروپايي وخاورميانه در هر كنفرانس مطبوعاتي و ديدارهايي كه با مسئولان اين كشورها داشت ايران را مانع اصلي در برابر روند سازش خاورميانه خواند.