تمرین ملی پوشان جودو با جودوکاران تهران و کرج

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی جودو کشورمان که آماده حضور در مسابقات قهرمانی آسیا می شود عصر چهارشنبه به دعوت استاد مدنی از پیشکسوتان جودو راهی کرج شد و در سالن شهدای هفتم تیر این شهر به تمرین پرداخت.

این تمرین با حضور بیش از 100 نفر جودوکاران کرجی، مربیان جودو و زیر نظر کادر فنی، استاد مدنی و با نظارت آرش میراسماعیلی انجام شد. در این تمرین جودوکاران ملی پوش با حریفان تمرینی مناسب، یک تمرین با نشاط و خوب را پشت سرگذاشتند.

اعضای تیم ملی جودو عصر پنجشنبه هم با نظر کادر فنی یک تمرین مشترک در سالن شهید افراسیابی با جودوکاران تهرانی انجام. برای حضور در این تمرین جودوکاران تهرانی از سوی کادر فنی دعوت شده اند. در این دو تمرین جودوکاران خوبی به عنوان حریف تمرین با ملی پوشان کشورمان به مرور فن و "رندوری" (مبارزه تمرینی) پرداختند.

رستگار سرپرست فدراسیون به همراه سید محمود رضا میران عضو کمیته فنی تمرین ملی پوشان را در سالن شهید افراسیابی از نزدیک تماشا کردند.

بیستمین دوره رقابتهای جودو قهرمانی آسیا هشتم تا دهم اردیبهشت ماه در ازبکستان برگزار می شود.