دادگاه ایرانی متهم به بمب گذاری در تایلند/ دادگاه شواهد بیشتری نیاز دارد

کوالالامپور- دفتر منطقه ای خبرگزاری مهر در جنوب شرق آسیا: دادگاه ایرانی متهم به بمب گذاری در تایلند که پس از انفجار های ماه گذشته و در بدو رود به مالزی دستگیر شده بود ، برگزار شد.