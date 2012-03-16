دادگاه ایرانی متهم به بمب گذاری در تایلند/ دادگاه شواهد بیشتری نیاز دارد

به گزارش خبرگزاری رسمی مالزی (برناما)، در حالی که مقامات تایلندی خواستار استرداد این متهم به کشورشان هستند، معاون دادستان کل مالزی اعلام کرد که دستگاه قضایی این کشور به دنبال طی شدن پرونده این متهم برای استرداد وی هست .
"کمال بهارین" در عین حال افزود: دادگاه نیاز به شواهد بیشتری در خصوص این متهم مانند عکس و تصاویر دوربین های مداربسته دارد.
دادگاه بعدی رسیدگی به اتهامات این تبعه ایرانی 16 آوریل مطابق با 28 فروردین ماه برگزار می شود.
در سه حادثه انفجار که ماه گذشته در مرکز شهر بانکوک پایتخت کشور تایلند رخ داد پنج نفر از جمله یک تبعه کشورمان مجروح شد.
نظر شما