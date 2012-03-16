گشت هوایی کنترل مرزهای هرمزگان راه اندازی می شود/ کنترل قاچاق از آسمان

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم عزیزی پنجشنبه شب در جلسه شورای هماهنگی ستاد مبارزه با مواد مخدر استان که در سالن جلسات استانداری برگزار شد، با تاکید بر مقابله با قاچاق و کنترل مبادی ورودی و خروجی غیر قانونی در هرمزگان بیان داشت: مصالحه، مذاکره و معامله برای متولیان و مجریان برخورد با قاچاق است و باید روح مبارزه در برخورد جدی با قاچاق حاکم باشد.

عزیزی اضافه کرد: برای کنترل مناسب مرزهای داخلی و خارجی در استان هرمزگان گشتهای هوایی راه اندازی خواهد شد.

وی با تاکید بر اینکه باید تلاش کنیم طرحهای مصوب به سمت اقدامات مستمر، موثر و بازدارنده هدایت شود، عنوان کرد: اعتقاد دارم کمیسیون مبارزه با قاچاق در واقع تلاش کند همه برنامه ها و فعالیتهایش را پیرامون سه موضوع مبدا، مسیر و مقصد متمرکز کند، اگر مبدا را مدیریت نکنیم قطعا اقدامات؛ زیربنایی و موثر نخواهد بود.

وی با اشاره به این موضوع که مبدا قاچاق کالا در آن سوی مرز و قاچاق سوخت در داخل استان باید شناسایی شود، افزود: شناسایی مبدا قاچاق سوخت، کالا، مشروبات الکلی و دارو در تعیین مسیر درست تاثیرگذار خواهد بود، زیرا انتخاب مسیر صحیح منجر به رسیدن به مقصد و مقابله اصولی با پدیده شوم قاچاق خواهد بود.

استاندار هرمزگان بر نگاه بازدارندگی، مستمر و همه جانبه بودن موجب ریشه کنی پدیده قاچاق خواهد بود، اظهارداشت: ستاد شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان در سال 91 با محوریت سه موضوع مبدا، مسیر و مقصد با اقدمات بازدارنده، مستمر و همه جانبه برنامه ریزی داشته باشد.

وی با اشاره به اولویتهای سال 91 ستاد مبارزه با قاچاق بیان داشت: ادامه عملیات اجرای پاکسازی مناطق آلوده باید مد نظر قرار گیرد، طی برنامه ریزی مداوم، شبانه و روزانه، زمینی، هوایی و دریایی مقابله ها باید صورت بگیرد، نا امن کردن مناطق الوده هدف این ستاد و دستگاه های متولی باشد.

عزیزی تصریح کرد: برخورد با تمامی مظاهر قاچاق مورد توجه قرار گیرد شاید در این راه عده ای هم صدایشان دربیاید، اما نباید موجب توقف حرکت شود زیرا مطمئن باشید کسی که شکایت و اعترض می کند حمتا سهمی در قاچاق دارد مقابله با مافیای قاچاق هدف اصلی ستاد قرار بگیرد.

وی همچنین انظباط بخشی و ساماندهی ناوگانی که امر قاچاق را انجام می دهد را اولویت بعدی عنوان کرد و گفت: قاچاق از مبدا در مسیر به مقصد از طریق ناوگان شناوری، خودروی حمل و نقل می شود که برنامه اساسی ستاد باید جلوگیری از تردد خودروها و شناورهی غیر مجاز باشد.

ساماندهی و تعیین تکلیف بازارچه های تجاری غیر قانونی در استان

وی با تاکید بر ساماندهی و تعیین تکلیف بازارچه های تجاری و غیر قانونی، افزود: این بازارچه ها به مبدا و مقصد کالاهای قاچاق تبدیل شده است، در حالی که مدعی مبارزه با قاچاق هستیم دلیل ندارد این بازارچه ها کنترل نشده، بدون مجوز رها شوند، آنچه باید مجوز بگیرد، ساماندهی شود و یا تخریب و جمع اوری شود باید در جلسه بعدی که در سال جدید برگزار می شود مشخص شود.

استاندار هرمزگان تصریح کرد: نگرانی ما باید بر روی قاچاق مشروبات باشد که جوانان ما را هدف قرار داده است، از این رو برخور با باندهای بزرگ مورد توجه قرار بگیرد.

وی خطاب به مدیر پخش فراورده های نفتی هرمزگان بر نظارت فیزیکی و الکترونیکی جایگاه های عرضه سوخت تاکید کرد و یادآورشد: یکی از مبادی ورود سوخت به چرخه قاچاق از راه جایگاه های سوخت صور می گیرد که توجه به آن ضروری است.

وی تاکید کرد: باید میزان سوخت استان در قالب یک جدول تعریف شود.

عزیزی همچنین از تک نرخی شدن قیمت سوخت در سل 91 خبر داد و افزود: به احتمال فراوان در سال 91 نرخ سوخت یکسان سازی خواهد شد.