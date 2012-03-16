عید نوروز فرصتی برای تحول است

به گزارش خبرنگار مهر، حسین سمیعی عصر پنجشنبه در جمع کارشناسان این مرکز گفت: فصل فروردین فصل تحول در خلقت است، این نو شدن و تغییر و تحولات متذکر تکامل نظام هستی است و عید تحول نیز از آیات و نشانه های خداوند،فرصت بسیار مناسبی است تا بندگان خدا ضمن یاد گذشتگان به دیدار دوستان و آشنایان و بزرگان بروند و تجدید دیدار کنند.

سمیعی ضمن تقدیر از دست اندرکاران برنامه های دهه فجر گفت: انتخابات و راه پیمایی 22 بهمن، دو عیدی بود که در پایان امسال اتفاق افتاد و همه ما با حضور در پای صندوق های رای به پیام مقام معظم رهبری لبیک گفته و تمام باورهای دشمن را به یاس و نومیدی تبدیل کردیم.

وی در ادامه با اشاره به چند برنامه مهم سال 90 از جمله: مسابقه بین المللی نقاشی حوادث و بلایای طبیعی، میزبانی جشنواره نمایش عروسکی منطقه ای، یک هفته با کانون، فعالیت های دهه فجر، فروش، نمایشگاه ها و فعالیت های ترویج کتاب گفت: با امکانات موجود و همت جمعی، خلاقیت کانونی و استعدادهای مراکز است که این برنامه ها با این وسعت و عظمت اجرایی شد.

سمیعی در خصوص شاخص های برنامه ریزی سال 91 به نکات اصلی پرداخت و تصریح کرد: در آغاز سال 91 تیم کارشناسی در تمام مراکز فرهنگی هنری حضور پیدا می کنند تا مسئولان و مربیان از برنامه های ارائه شده خود دفاع کنند سپس به مرحله اجرایی برسد و نیز اینکه باید بین مربیان فرهنگی، هنری و ادبی تعامل و همفکری وجود داشته باشد که جای آن در جلسات شورای فرهنگی مراکز است، مسئولان مراکز در برنامه ریزی های خود شاخص فعالیتهای چهل گانه کانون و نیز مبانی دینی و ملی را قرار دهند.

وی در ادامه گفت: باید در اکثر فعالیت ها، برنامه های کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت داشته باشیم و در کنار آن سازو کار صحیحی را برای پر رنگ تر شدن نقش خانواده ها در کانون پرورش فکری ارائه دهیم, زیراکه سیاست کانون حضور عضو به همراه خانواده در فعالیت های کانون پرورش فکری است.

سمیعی یادآور شد: جذب عضو و نگهداری عضو بویژه در رده سنی نوجوان در دستور کار مراکز فرهنگی هنری قرار گیرد و محتوای فعالیت های درون مراکز با فعالیت های متفرقه جشنواره ای و خارج از کانون تحت الشعاع قرار نگیرد.

وی افزود: باید با بصیرت، مطالعه و شناخت تفکر کنیم, نظر و برنامه ارائه دهیم و در برنامه ها معرفی شخصیت های مذهبی و ملی، زحمت کشان نظام مقدس جمهوری اسلامی سرلوحه قرار گیرند و امام عصر(عج) که جایگاه ویژه ای در زندگی مسلمانان دارد را باید به نحو شایسته تر به نسل امروز معرفی کنیم.