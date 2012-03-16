سامانه تلویزیونی دیجیتال شهرستان رودان افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم عزیزی عصر پنجشنبه در مراسم افتتاح سامانه تلویزیونی دیجیتالی در شهرستان رودان گفت: با راه اندازی این سامانه 79 هزار نفر از مردم رودان از پوشش 16 کانال تلویزیونی و 10 کانال رادیویی برخوردار خواهند شد.

وی افزود: این سامانه مرکز شهرستان رودان، بیکاه، برنطین، سرجوئیه، آبنما، اسلام آباد و خراجی را تحت پوشش قرار می دهد.

عزیزی با اشاره به اینکه در آینده نزدیک شاهد راه اندازی این سامانه و بهره مندی تمام شهروندان هرمزگانی از این سامانه دیجیتالی در سراسر استان باشیم بر نقش و اهمیت رسانه در تنویر افکار عمومی برتلاش در راستای استفاده از ظرفیت های رسانه برای تحقق اندیشه های اعتقادی و اسلامی تاکید کرد.

وی تصریح کرد: رسانه بهترین ظرفیت و مناسب ترین امکانات برای تحقق اندیشه اسلامی، انقلابی و تبیین الگوهای ماندگار در جامعه است.

وی گفت: بصیرت بخشی، آگاهی و تحقق اندیشه های علمی، فرهنگی و غیره در سایه نگاه ویژه به رسانه ی ملی محقق خواهد شد که باید با حمایت بیشتر از رسانه ملی زمینه تحقق این مهم را فراهم کرد.

مدیر کل صدا و سیمای مرکز خلیج فارس نیز در این مراسم گفت: اولین سامانه تلویزیونی دیجیتالی در سطح شهرستان های جنوب کشور با مجموع اعتبار 20 میلیارد ریال در شهرستان رودان راه اندازی شد.

وحید کمالی افزود: ابوموسی، حاجی آباد، بستک، بندر خمیر، پارسیان از دیگر اولویت های راه اندازی سامانه تلویزیونی دیجیتالی در استان هرمزگان است.

مدیر کل صدا و سیمای مرکز خلیج فارس تصریح کرد: 25 سامانه دیجیتالی دیگر تا پایان سال 1391 در سطح هرمزگان مورد بهره برداری قرار خواهد گرفت.