"مهر" خبرگزاری برتر آذربایجان غربی شد/ کسب چهار عنوان برتر

به گزارش خبرنگار مهر، پنجمین جشنواره مطبوعات و خبرگزاریهای آذربایجان غربی عصر روز پنجشنبه با حضور ابراهیم فتح الهی معاون سیاسی و اجتماعی استاندار آذربایجان غربی، محمدباقر کریمی مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی و نادر قاضی پور نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی برگزار و خبرگزاری مهر به عنوان خبرگزاری برتر در حوزه پوشش اخبار استان طی یک سال گذشته شد.

در این جشنواره بر اساس رای هیئت داوران دفتر نمایندگی خبرگزاری مهر در آذربایجان غربی به دلیل پوشش کامل اخبار و رویدادهای استان، انتشار گزارشات و نقدهای سازنده طی یک سال گذشته و فضا سازی مناسب، ارائه تحلیلهای مناسب به عنوان خبرگزاری برتر استان معرفی شد.

براساس انتخاب خبرگزاری مهر به عنوان خبرگزاری برتر هئیت داوران با اهدای لوح تقدیر و جایزه ویژه از سکینه اسمی مسئول این خبرگزاری تجلیل کرد.

همچنین سکینه اسمی خبرنگار خبرگزاری مهر در این جشنواره در بخش گزارش عنوان دوم پنجمین جشنواره مطبوعات و خبرگزاری مهر را کسب و لوح تقدیر و جایژه ویژه این بخش را از آن خود کرد.

خبرگزاری مهر رتبه دوم پوشش اخبار انتخابات مجلس نهم را کسب کرد

در ادامه این جشنواره از رسانه ها و خبرنگاران فعال در بخش پوشش اخبار انتخابات مجلس نهم نیز با حضور رئیس ستاد انتخابات آذربایجان غربی، نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی و جمعی دیگر از مسئولان آذربایجان غربی تجلیل شد.

در این راستا بر اساس اعلام هیئت داوران خبرگزاری مهر به دلیل پوشش مناسب اخبار انتخابات، ارائه تحلیل و نقده های سازنده و جلب مشارکت حداکثری مردم عنوان دوم را از آن خود کرد و از سکینه اسمی مسئول این خبرگزاری با اهدای لوح تقدیر و جایزه ویژه تجلیل شد.

از الناز ملک زاده نیز به عنوان خبرنگار فعال در حوزه پوشش اخبار و رویدادهای نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی با اهدای لوحی تقدیر و جایزه ویژه تجلیل شد.

600 اثر به دبیرخانه جشنواره مطبوعات ارسال شده بود که از این میان از 55 اثر برتر در بخش های مختلف تجلیل شد.