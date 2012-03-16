سوال از رئیس جمهور به نفع نظام بود/ مجلس جای شوخی نیست

به گزارش خبرنگار مهر، نادر قاضی پور شامگاه پنجشنبه در پنجمین جشنواره مطبوعات و خبرگزاریهای آذربایجان غربی با با اشاره به حضور رئیس جمهور در مجلس و سوال نمایندگان مردم از وی در خصوص موضوعات مختلف گفت: نفس سوال از رئیس جمهور به نفع نظام بوده بطوریکه این عمل نشان دهنده وجود آزادی در ایران است.

وی سوال از رئیس جمهور را از حقوق مسلم نمایندگان مردم در خانه ملت بر اساس قانون دانست و افزود: متاسفانه جوابهای ارائه شده به سوالات نمایندگان ناقص بود و به اصل سوالات مطرح شده نمایندگان جوابی ارائه نشد.

نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی با بیاناینکه سوال از وزرای دولت و رئیس جمهور به تثبیت نظام کمک می کند، ادامه داد: آمار ارائه شده در خصوص مترو غیرواقعی بود، مجلس جای شوخی نیست، تجلی خون بهای شهدای انقلاب و هشت سال دفاع مقدس است.

قاضی پور با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری و ترسیم افق آینده برای کشور در راستای تبدیل ایران اسلامی به کشور برتر خاورمیانه در همه زمینه های علمی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی، گفت: از دیدگاه جهانی ایران کشوری با ید واحد است که باید در خوزه داخلی نمایندگان از حق سوال، تذکر، تحقیق، تفحص، استیضاح بر اسا قانون با حفظ خطوط قرمز استفاده کنند.

وی خواستار برگزاری جلسات نقد و بررسی بیشتر با حضور خبرنگاران در راستای شفاف سازی اطلاعات و از بین بردن اظهار نظرهای مشکوک و زیرزمینی شد و افزود: خبرنگاران باید واقعیتهای موجود را با در نظر گرفتن خطوط قرمز نظام بنویسند.

وی نمایندگان را زبان گویای مردم مردم دانست و ضمن تاکید بر ایجاد فضای باز فعالیت مطبوعاتی، اظهار داشت: مطبوعات و خبرگزاریها باید قاطعانه نوشته وآزادانه بدور از بی بند باری به بیان واقعیات بپردازند.

قاضی پور کارکردن در عرصه مطبوعات را سخت توصیف کرد و با اشاره به اینکه خبرنگاران همیشه خودشان را فدا می کنند، گفت: خانه مطبوعات آذربایجان غربی هر چه سریعتر احداث و مطالبات صنفی خبرنگاران و فعالان حوزه رسانه و مطبوعات پاسخگویی شود.