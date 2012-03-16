خرم آباد جواز حضور در لیگ دسته 2 هندبال کشور را گرفت

به گزارش خبرنگار مهر، در فینال برگزاری مسابقات هندبال لیگ دسته سه کشور تیم‌ های راه یافته به مرحله نهایی با هم به رقابت پرداختند که در نهایت تیم خرم‌ آباد لرستان با نتیجه 34 بر 28 تیم میانه آذربایجان شرقی را مغلوب خود کرد و قهرمان این دوره از مسابقات شد.

همچنین در بازی رده ‌بندی این مسابقات تیم طلای سرخ قائنات خراسان جنوبی با شکست 30 بر 25 تیم بیجار کردستان، بر سکوی سوم قرار گرفت.

به این ترتیب با پایان یافتن نخستین دوره از مسابقات هندبال لیگ دسته سه کشور به میزبانی شهرستان بافق، تیم‌ های خرم آباد، میانه و طلای سرخ قائنات به ترتیب مقام های اول تا سوم را از آن خود کردند و جواز حضور در مسابقات لیگ دسته دوم کشور که سال آینده برگزار می‌ شود را به دست آوردند.

در این دوره از مسابقات بیش از 400 ورزشکار در قالب 20 تیم از استان‌های مختلف کشور حضور داشتند که به مدت یک هفته به میزبانی باشگاه فرهنگی ورزشی سنگ آهن مرکزی ایران در سالن امام علی (ع) آهن‌شهر بافق با هم رقابت کردند.