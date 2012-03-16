آینده پژوهی و ترسیم مدل رفتاری از کارکردهای اصلی رسانه های پویاست

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم فتح اللهی شامگاه پنجشنبه در پنجمین جشنواره مطبوعات و خبرگزاریهای آذربایجان غربی

آینده پژوهی را لازمه کار رسانه ای دانست و افزود: آینده پژوهی در راستای ترسیم الگو و مدلهای رفتاری جدید در جامعه و رفع نواقص احتمالی در کشور توسط مدیران رسانه ها و مطبوعات ضرروی است.

وی مطبوعات عامل اصلی ایجاد مشارکت مدنی در جامعه عنوان کرد و اظهار داشت: اقتدار همه دولتها و نظامهای موجود در جهان به حضور پرشور و مشارکت مردمی در عرصه های مختلف بستگی داشته که مردم ایران اسلامی با مشارکت گسترده در نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی وفادارای خود را به نظام ثابت کردند.

معاون سیاسی و اجتماعی استاندار آذربایجان غربی با اشاره به جلوه های شش گانه فعالیت رسانه ها در جوامع پیشرفته، گفت: کمک به نظم اجتماعی، برقراری متمدنانه ارتباطات اجتماعی، کنترل اجتماعی، آگاهی بخشی اجتماعی، کمک به عدالت اطلاعاتی و تقویت مشارکت مدنی وظایف مطبوعات در عصر نوین اطلاعات است.

فتح الهی بر لزوم آگاهی بخشی اجتماعی توسط اصحاب رسانه تاکید کرد و گفت: این مسئله، مهمترین رویکرد فعالیت رسانه ها بوده و اصحاب جراید ورسانه ها باید با پرهیز از رانت و ایجاد عدالت اطلاعاتی، نقش خود را در توسعه همه جانبه کشور و برخورداری مردم از تمامی امکانات ایفا کنند.



وی همچنین در بخش دیگری با اشاره به حضور پرشور مردم در انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی، نقش رسانه ها در ایجاد این شور انتخاباتی را ستودنی دانست و اظهار داشت: مردم با حضور پرشور خود حماسه ای جدید و شوری همیشگی را خلق کردند که نباید نقش رسانه ها را در این خصوص نادیده گرفت.