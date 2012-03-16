غربیها خاطره خوبی از شهادت طلبی ایرانیها ندارند

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد حسینی شامگاه پنج شنبه در آئین افتتاح خانه فرهنگ شهرستان اندیمشک با اشاره به گسترش فعالیتهای فرهنگی در کشور اظهار کرد: باید فرهنگ اصیل اسلامی را برای جذب جوانان گسترش دهیم.



وی با بیان اینکه بدون تردید استان خوزستان در تکمیل پروژه ها یکی از موفق ترین استانها بوده است، افزود: مسئولان کشور به ویژه رهبر معظم انقلاب اسلامی نگاه خاصی به مقوله فرهنگ دارند که به عنوان مثال می توان به جلسات طولانی مدت رهبر با شعرا و هنرمندان اشاره کرد.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: اگر امروز غربیها جرات نمی کنند به ایران حمله ای داشته باشند به دلیل داشتن خاطره بدی است که از شهادت طلبی مردم ما در جنگ دارند که اینها ناشی از اعتقاد و باور مردم کشور است؛ در غیر این صورت ما هم مانند افغانستان و عراق مورد هجمه ها قرار می گرفتیم.

حسینی ادامه داد: اگر امروز ایران دارای جایگاه و پایگاه مردمی عمیقی در عراق و افغانستان است به دلیل ایمان، اعتقاد و فرهنگ اصیل ایران اسلامی است.

وی افزود: هر کس وارد استان خوزستان می شود، یاد دلاوریها و فداکاریها می افتد و این امر باعث می شود احساس تعهد و مسئولیت پذیری بیشتری بکند.

در ادامه این مراسم مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خوزستان با ارائه گزارشی از فعالیتهای این اداره کل در سال 90 گفت: 60 نمایشگاه کتاب در سال 90 در استان برگزار شده است. همچنین 26 همایش و جشنواره شعر را در سال جاری در استان برگزار کرده ایم که در مجموع 18 هزار اثر (شعر) به جشنواره های مختلف استان ارسال شده است.

سید لطف الله سپهر افزود: سفرهای هیئت دولت به استان خوزستان برای اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان 63 پروژه را به همراه داشته که تاکنون افتتاح، تکمیل، تجهیز و کلنگ زنی شده اند و 50 درصد دیگر مصوبات را تا هفته دولت سال آینده پیش خواهیم برد.

وی در بخش دیگری از سخنانش گفت: اندیمشک چهارمین شهری است که در آن موسسه قرآنی تاسیس شده و محل تردد رزمنده ها و شهدا بوده است.



خانه فرهنگ اندیمشک در زمینی به مساحت هزار متر مربع و زیربنای 600 مترمربع با اعتبار 5500 میلیون ریال از محل اعتبارات عمرانی استانی شده ساخته شد.