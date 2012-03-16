آرژانتین کاشفان نفت در اطراف مالویناس را تحت پیگرد قرار می دهد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری ها، "هکتور تیمرمن" گفت: ما اقدامات قانونی، اداری، مدنی و جنایی را علیه شرکت های نفتی درگیر در حفاری ها بکار خواهیم بست.

وزیر خارجه آرژانتین هرگونه فعالیت نفتی در حوزه جزایر مورد اختلاف این کشور با انگلیس را "نامشروع" توصیف و اضافه کرد که کشورش پیشتر به مؤسسات نفتی اعلام کرده که فعالیت های آنها در اطراف جزایر مالویناس برای کشف نفت غیر قانونی است.

این اظهارات پس از آن صورت می گیرد که شرکت نفت و گاز بریتانیایی "راک‌هوپر" اعلام کرد که به دنبال یک شریک سرمایه گذاری به مبلغ 2 میلیارد دلار برای پروژه است.

سنای آرژانتین نیز روز چهارشنبه با تصویب قطعنامه ای که به اتفاق آرا صورت گرفت بار دیگر بر مالکیت مشروع این کشور بر جزایر مالویناس تاکید کرد.

جزایر مالویناس یا فالکلند مورد اختلاف بریتانیا و آرژانتین است اما پس از جنگی 7 روزه که در سال 1982 بین دو کشور در گرفت این جزایر به بریتانیا تعلق پیدا کرد اما آرژانتین آن را بخشی از خاک خود می داند.

اختلافات بین دو کشور از سال 2010 از زمانی که انگلیس اقدام به اکتشاف نفت در اطراف این جزایر کرد و چند ماه پیش هم کشتی های نظامی خود را به این سوی این منطقه گسیل داشت افزایش پیدا کرده است.