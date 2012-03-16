به گزارش خبرنگار مهر، رقابت‌های شنا قهرمانی کشور در رده سنی بزرگسالان و پیشکسوتان با شرکت برترین های این رشته از استان های سراسر کشور در شهر تهران و به میزبانی مجموعه ورزشی آزادی برگزار خواهد شد.



در این دوره از مسابقات تیم های شنا 16 استان کشور حضور دارند که یکی از آنها تیم هیئت شنا، شیرجه و واترپلو استان قم است که با ترکیبی متشکل از 10 شناگر در رده های سنی مختلف دراین دوره از رقابت ها شرکت خواهد کرد.



رقابت شناگران مدعی در 12 رده سنی



بر اساس برنامه ریزی تقویم فدراسیون شنا، شیرجه و واترپلو، شناگران شرکت کننده در مسابقات رده سنی بزرگسالان قهرمانی کشور در 12 رده سنی با شرکت برترین های کشور از امروز به مدت دو روز به انجام خواهد رسید.



استخر شنا مجموعه ورزشی آزادی تهران در حالی از امروز میزبان شناگران رده سنی بزرگسالان استان های مختلف کشور است که در این مسابقات علاوه بر شناگران هیئت شنا، شیرجه و واترپلو استان قم، شناگران 15 استان کشور نیز حضور دارند.



تیم شنا هیئت قم نیز با ترکیب 10 شناگر در رده های سنی 25 تا 29 سال، 30 تا 34 سال، 35 تا 39 سال، 40 تا 44 سال، 45 تا 49 سال، 50 تا 54 سال، 55 تا 59 سال، 60 تا 64 سال، 65 تا 68 سال و 70 تا 74 سال به این رقابت ها اعزام شده است.



در ترکیب تیم اعزامی هیئت شنا، شیرجه و واترپلو استان قم، در رده سنی 25 تا 29 سال علی امینی، 30 تا 34 سال اسدالله مولودی، 35 تا 39 محمد محمدحسینی، 40 تا 44 سال علیرضا میرکریمی و در رده سنی 45 تا 49 سعید قادری عضویت دارند.



برگزاری مسابقات طبق مقررات فدراسیون جهانی شنا



این در حالی است که در رده سنی 50 تا 54 حسن ذاکری، در رده سنی 55 تا 59 محمدرضا فتاپور، در رده سنی 60 تا 64 صفر عطایی پور، در رده سنی 65 تا 68 عادل بوستانی و در رده سنی 70 تا 74 اصغر ملک خانی برای کسب عنوان رقابت می کنند.



10 شناگر اعزامی هیئت شنا، شیرجه و واترپلو استان قم در پیکارهای قهرمانی کشور در حالی عازم تهران شده اند که حسن ذاکری به عنوان سرمربی و سیدعلیرضا میرکریمی نیز به عنوان سرپرست تیم هیئت شنا قم را همراهی می کنند.



مسابقات شنا قهرمانی رده سنی بزرگسالان و پیشکسوتان کشور در 12 رده سنی و در 5 ماده و طبق مقررات فدراسیون جهانی شنا (فینا) برگزار می شود در حالی که برای شرکت در این مسابقات 16 تیم از استان های خراسان شمالی، قم، سیستان و بلوچستان، لرستان، اصفهان، گلستان، گیلان، مازندران، تهران، قزوین، توابع تهران، مرکزی، کیش ، کرمانشاه، البرز و کردستان اعلام آمادگی کرده اند و این رقابت ها در دو نوبت صبح و عصر برگزار می شود.

