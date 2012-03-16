توافق عربستان با زندانیان القاعده/آزادی در ازای ایجاد ناامنی در سوریه

به گزارش خبرگزاری مهر، خبرگزاری النخیل عراق گزارش داد "محمد بن نایف آل سعود" توافقنامه ای را با زندانیان القاعده امضا کرده است که به موجب آن این زندانیان در ازای آزادی و کمک مالی به آنها فورا برای ارتکاب اقدامات تروریستی به سوریه اعزام شوند.

در این گزارش که محتوای آن مکالمه یکی از زندانیان زندان سعودی "الحائر" با یک فعال عربی و حقوقی مقیم غرب است آمده است: در حال حاضر دیگر هیچ زندانی وابسته به القاعده در این زندان وجود ندارد و زندان های دیگر عربستان نیز که پذیرای عناصر القاعده هستند نیز در حال اجرای توافقنامه مذکور هستند.

در ادامه این گزارش تاکید شده است که در برخی کشورهای عربی نیز توافقات مشابهی با عناصر القاعده صورت گرفته است که بیانگر سیاست های ضد سوری برخی از کشورهای عربی از جمله عربستان سعودی است.

در بخش دیگر این گزارش آمده است: سعودی ها از سوریه می خواهند روابط خود را با ایران قطع کنند و این خواسته ای است که مقامات ریاض از زمان روی کار آمدن بشار اسد در سوریه آن را مطرح کرده اند و معتقدند سوریه باید از میان ائتلاف با ایران و ائتلاف با کشورهای حاشیه خلیج فارس و عربی یکی را انتخاب کند.

این گزارش در حالی ارائه می شود که شیخ یک عشیره عراقی نیز اخیرا برای نخستین بار به قاچاق ده ها هزار دلار سلاح و اعزام صدها تروریست به سوریه برای ایجاد ناامنی در این کشور اعتراف کرد.