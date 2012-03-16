افزایش سطح تعامل تاکسیرانی با پلیس راهور / فرهنگی ترافیکی ضعیفی داریم

به گزارش خبرنگار مهر، محمد احمدی بافنده در مراسم تقدیر از رانندگان سرویس مدارس با بیان اینکه باید شبکه خدمات رسانی به مسافران تعریف شود، گفت: متأسفانه هنوز این شنبه در سیستم تاکسیرانی تعریف نشده که مسافر با یک دکمه بتواند بهترین و نزدیکترین وسیله جابجایی را انتخاب کند.

وی با بیان اینکه یکی از نقاط ضعف ما در تاکسیرانی ارتباط با پلیس راهور است، گفت: تعامل با پلیس راهنمای و رانندگی در افزایش سطح خدمات رسانی با بسیار موثر است. اینکه مسافربران شخصی نتوانند به راحتی فعالیت کنند بستگی به دقت و برخورد پلیس راهور دارد.

مدیرعامل سازمان تاکسیرانی شهر تهران، با اشاره به اینکه می تواند سرویس مدارس را اقتصادی کرد، گفت: با فعال شدن سیستم گردشگری مدارس و استفاده از سرویس های مدارس می توان این حوزه را اقتصادی کرد.

در ادامه این مراسم ،سردار حسین رحیمی رئیس پلیس راهور تهران بزرگ با بیان اینکه رانندگان سرویس مدارس فرهنگ یاران ما هستند، گفت: این رانندگان می توانند در آموزش رفتارهای ترافیکی به دانش آموزان کمک کنند.

وی با بیان اینکه متأسفانه فرهنگ ترافیکی خوبی نداریم، گفت: متأسفانه در هنگام رانندگی رفتارهای نامناسبی داریم که تلاش می کنیم با آموزش کودکان طی سال های آینده اینگونه رفتارها را اصلاح کنیم.

احمدی بافنده در حاشیه مراسم در جمع خبرنگارن با بیان اینکه برای استقبال از بهار مرخصی تمامی رانندگان تاکسی را تا پایان اسفندماه لغو کرده ایم، گفت: در تمامی ساعات شبانه روز آماده سرویس دهی به مسافران هستیم، همچنین سیستم تاکسی تلفنی را در این ایام تقویت کرده و افزایش ناوگان تاکسیرانی را در پایانه های اتوبوس رانی، فرودگاه مهرآباد و پایانه قطار داشته ایم.

وی در پاسخ به پرسشی مبنی بر میزان هزینه سرویس مدارس گفت: در سرویس مدارس بیشتر از ون ها استفاده کرده ایم که 30 درصد هزینه کمتری نسبت به تاکسی ها دارند، همچنین به دلیل فاصله کم مدارس تا محل زندگی چندانی برای والدین ندارد.

مدیرعامل سازمان تاکسیرانی شهر تهران در پاسخ به پرسش دیگری در رابطه با افزایش غیرقانونی کرایه تاکسی در روزهای آینده گفت: نظارت ها در این ایام زیاد شده و شهروندانی که در این رابطه شکایت دارند می توانند با شماره های 1888 و 137 تماس گرفته و از رانندگان خاطی شکایت کنند.

وی ادامه داد: 30 تا 40 تاکسی ما نیز توسط گشت های نامحسوس و تعزیرات جریمه شده اند اما این بی قانونی ها نسبت به 80 هزار راننده تاکسی که مشغول به فعالیت در تهران هستند بسیار کم است.