حجم 1.2 میلیارد متر مکعبی آب در کردستان/ توسعه کشاورزی اولویت اصلی استان

به گزارش خبرنگار مهر، شاهین پاکروح شامگاه پنج شنبه در جلسه کارگروه کشاورزی استان کردستان گفت: وجود 11 سد مطرح با حجم بالای از ذخایر آب و اجرای دیگر پروژه های موثر زمینه را برای افزایش ذخیره آب در استان کردستان بیش از نیاز کنونی فراهم می کند.

وی اظهار داشت: اولویت سرمایه گذاری آبرسانی شرکت آب کردستان در توسعه اراضی کشاورزی با بیش از هزار و 600 میلیارد در بخش آبرسانی نزدیک به سدها است و به همین دلیل نیز برنامه های بسیار خوبی در راستای توسعه و تقویت این بخش در دستور کار قرار گرفته است.

مدیرعامل شرکت آب استان کردستان اظهار داشت: آبرسانی به اراضی نزدیک به محوطه سدها در کاهش هزینه انتقال و افزایش بازدهی محصولات کشاورزی هم موثر است و در کنار آن می توان در راستای توسعه و ایجاد فرصت های شغلی نیز اقدامات خوبی در این بخش اجرایی کرد.

پاکروح با بیان اینکه 90 هزار هکتار از اراضی تحت پوشش آبرسانی در محوطه نزدیک به سدها قرار دارند، بیان کرد: زهکشی و آبرسانی درست از اولویت اجرای برنامه های آبرسانی برای توسعه بخش بخش کشاورزی در محوطه سدهای استان کردستان است.

وی با بیان اینکه تخصیص آب به بخش های کشاورزی با موقعیتی که استان دارد نگرش مثبت به توسعه اقتصاد و صنعت است، افزود: بخش کشاورزی به علت دربرگیری که در کردستان دارد مزیت های در راستای ایجاد اشتغال نیز به همراه دارد و تخصیص درصد بیشتر از آب به آن موجب توسعه اقتصادی کردستان می شود.

مدیرعامل شرکت آب استان کردستان با بیان اینکه وزارت نیرو اعتبار لازم به استان را تخصیص داده است، اعلام کرد: اصلاح و بازنگری شبکه های بازسازی شده آبرسانی، تعادل بخشی در برگشت آب به خانه در کاهش و چشم پوشی از طرح های نامناسب و ناچیز و بازنگری در آنها در ذخیره منابع آب موثر است.

وی سد گاوشان را به عنوان طرحی نامناسب و کم بازده نام برد و بیان کرد: با کاهش 10 درصدی اعتبارات آبی تخصیص داده شده به بخش کشاورزی و پایین بودن متراژ در این بخش و کاهش راندمان مصرف می توان به مناطق دیگر بخش کشاورزی آب مورد نیاز نیز انتقال داده شود.

پاکروح اجتناب از کم کاری را در توسعه بخش های مختلف موثر دانست و بیان کرد: شهرستان بیجار به دلایل مختلف با کمبود منابع آب روبرو است و تسهیل در راستای رفع این مشکل با اختصاص ردیف های اعتباری بیشتر یکی از نیازهای اصلی این شهرستان به شمار می رود.

وی در پایان بیان کرد: جلوگیری از هدر رفتن آبهای سطحی و بازیافت آنها به چرخه مصرف در رفع مشکل کم آبی موثر است و داشتن توجه ویژه به این موضوع در شهرستان های سنندج، قروه و سقز یک امر ضروری به شمار می رود.