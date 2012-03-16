انصار حزب الله در اعتراض به اکران "زندگی خصوصی" و "گشت ارشاد" تجمع می کنند

به گزارش خبرگزاری مهر، درمتن اطلاعیه انصار حزب الله آمده است: اکران دوفیلم مبتذل و ضد ارزش "زندگی خصوصی" و "گشت ارشاد" درجشنواره فیلم فجر سال جاری، اعتراض اقشار متدین بیننده این دو فیلم را در پی داشت. اما با این وصف و با توجه به عنایت ویژه سازمان سینمایی وزارت ارشاد دولت دهم فرحبخش کارگردان "زندگی خصوصی" روز اول اسفند عنوان کرد: تلاش می‌کنیم این فیلم برای نوروز ۹۱ اکران عمومی شود و با توجه به واکنش‌هایی که از مخاطبان در جشنواره فجر دریافت کردیم، هیچ تغییری در نسخه فیلم ایجاد نمی‌کنیم!

در ادامه می خوانیم: اما درنهایت ۱۴ اسفند ماه سال جاری فرحبخش کارگردان فیلم سینمایی "زندگی خصوصی"، پس از اعلام لیست ۱۵ فیلم پیشنهادی اکران نوروز سال ۱۳۹۱، در مورد آخرین وضعیت فیلم سینمایی "زندگی خصوصی"، اظهار داشت: اکران نوروزی این فیلم قطعی شده است. پوستر و مواد تبلیغاتی کار هم آماده است. با اصرار دوستان ۵/۱ دقیقه از فیلم را کم کردم! فرحبخش در ادامه افزود: در جشنواره، فیلم را دوستان دیدند و به ما پیشنهاد کردند تا تغییراتی در کار اعمال کنیم و ما هم یکی دو صحنه پایانی که آتش‌سوزی بود را در آوردیم و فیلم یک و نیم دقیقه کوتاه‌تر شده است. اکران عمومی اسباب شرمندگی وزارت ارشاد هم قطعی است!

در این اطلاعیه تاکید شده است:دیگر فیلم مسئله دار جشنواره فجر امسال "گشت ارشاد" بود که منتقدین آن را اسباب شرمندگی وزارت ارشاد خوانده بودند اما پس از واکنش بینندگان این فیلم، سهیلی کارگردان آن تنها اعلام کرد: پس از بازخوردهایی که از نمایش فیلم در جشنواره فیلم فجر گرفتم به قطعیت رسیدم تا دقایقی از پایان فیلم را حذف کنم و فیلم در نمایشگاه ماشین تمام شود. و درنهایت حبیب کاوش سخنگوی شورای صنفی نمایش گفت: فیلم سینمایی "گشت ارشاد" در سرگروه سینمایی آفریقا به نمایش درخواهد آمد. اما پس از این و به دنبال بدعت گذاری جدید اهالی سینما در تولید فیلم‌های ضد ارزش و اخبار مربوط به حمایت وزارت ارشاد از این فیلمها و اجازه اکران آن در سینماهای کشور در ایام نوروز، تماسهای متعددی برای جلوگیری این روند از سوی مردم با هفته نامه یالثارات برقرار شد که حکایت از اعتراض جدی و شدید مردمی به این فرایند بود.

در ادامه آمده است:براین اساس و به دنبال پیگیری یالثارات از کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی در نهایت مسجل شد که هیچ تضمینی برای ممانعت ازاکران عمومی این دو فیلم در نوروز ۹۱ از سوی نماینگان مجلس وجود ندارد ودرجمع بندی مبتنی بر تماسهای یالثارات با اعضای کمیسیون فرهنگی قرار بر این شد تا به موازات پیگیری مجلس شورای اسلامی، انصار حزب‌الله نیز به نمایندگی از مردم متدین و انقلابی و به منظور ممانعت از اشاعه فحشا و منکرات شکایت خود را به دادستان کل کشور حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای به منظور اقدام عاجل در این زمینه تحویل دهد. این امر در روز یکشنبه هفته جاری میسر شد.

متن این شکواییه بدین شرح است: احتراما، بدینوسیله انصارحزب‌الله ایران به نمایندگی از هزاران نفر از اعضای خود، مراتب شکایت خود را از نمایش و اکران نوروزی ۲ فیلم به شرح ذیل اعلام می‌دارد.۱- فیلم "گشت ارشاد" با محتوای ضد ارزشی و مصداق کامل توهین به کلیت نظام و مقدسات آن که حتی عزای سالار شهیدان، مسجد، منبر و... را به تمسخر می‌گیرد.

2- فیلم "زندگی خصوصی" با محتوای ضد اخلاقی که شدیدا عفت عمومی را جریحه‌دار و مصداق کامل ترویج ابتذال و محرک شهوات و غرایز جنسی است. لذا از شما برادر محترم تقاضا می‌شود تا با دستور توقیف موقت فیلم‌های مذکور تا تشکیل دادگاه صالحه دل امت حزب‌الله و خانواده‌های شهدا را شاد فرمایید.

در اعتراض به بی‌مسئولیتی برخی مسئولان وزارت ارشاد در صدور مجوز نمایش به دو فیلم ضداخلاقی و ضدارزشی صورت می‌گیرد:تجمع اعتراضی، زمان: شنبه 27 اسفندماه ساعت 13:30 ، مکان: مقابل وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، نشانی: میدان بهارستان، خیابان کمال‌الملک. از عموم برادران و خواهران حزب‌الله دعـوت می‌شود در این تجمع اعتراضی شرکت کنند.