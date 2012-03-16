ایجاد 113 هزار فرصت شغل در آذربایجان غربی

به گزارش خبرگزاری مهر، وحید جلال زاده پنجشنبه شب در آخرین سمینار فرمانداران در سالجاری افزود: در سال گذشته با وجود تعهد استان برای ایجاد 39 هزار فرصت شغلی، با برنامه ریزی های انجام شده استان توانست برای 49 هزار نفر فرصت اشتغال فراهم کند .

وی ادامه داد: در سال آینده نیز صیانت از شغل های ایجاد شده و همچنین ایجاد فرصت های جدید اشتغال در استان در اولویت فعالیت های استان خواهد بود .

استاندار آذربایجان غربی همچنین در واکنش به سوال و جواب مجلس از رئیس جمهور با بیان اینکه تمامی قوا در کشور باید به وظایف قانونی خود عمل کرده و از سوء استفاده از اختیاراتی که به آنان واگذار شده است بپرهیزند اظهارداشت: بسیاری از مردم اعتقاد داشتند که در ایام پایانی سال و بعد از خاطره خوش انتخابات در کشور بهتر بود مجلس به مسائل و موضوعات بسیار مهم کشور بپردازند و از وقت و زمان مجلس که در حکم طلا است به نحو مطلوبتری استفاده می کردند.

جلال زاده افزود: اگر از انصاف و عدالت خارج نشویم، حق دولت و رئیس جمهوری که شبانه روز برای تعالی، آبادانی و توسعه کشور تلاش می کند و مورد تایید رهبری است، این نبود .

تابوی سوال از رئیس جمهور در کشور شکسته شد

وی گفت: سوال از ریس جمهور در مجلس بر اساس قانون تنها سوال و جواب بود و مردم خودشان با هوشیاری و بصیرت قضاوت خواهند کرد.

وی اضافه کرد: با سوال از رییس جمهور، تابوی سوال از رییس جمهور در کشور شکسته شد ولی نباید اجازه داد تابوی استفاده ابزاری از قانون در کشور نیز شکسته شود .

استاندار آذربایجان غربی در ادامه این سمینار با بیان اینکه سال 1390 سال رویدادهای بزرگ در کشور بود اظهار داشت: در سال 1390 مردم ایران اسلامی حماسه های بی نظیری را همچون 22 بهمن ، 9 دی ، روز قدس و 12 اسفند را رقم زدند و حمایت و پشتیبانی خود را از نظام اسلامی نشان دادند .

اجرای طرح مسکن مهر در آذربایجان غربی شتاب گرفت

جلال زاده با بیان اقدامات انجام شده در حوزه مسکن مهر در استان گفت: متاسفانه به دلایل مختلف اجرای مسکن مهر در استان در سالهای گذشته به کندی اجرا شده بود و در سال 88 حتی در برخی از شهرهای استان از جمله تکاب، سردشت و چایپاره حتی مسکن مهر آغاز نشده بود که با برنامه ریزی های انجام شده و حل موانع موجود روند احداث مسکن مهر امسال در استان شتاب گرفت .

استاندار آذربایجان غربی از اجرای طرح ضربتی 45 روزه معاونت عمرانی استانداری برای شتاب بخشیدن به اجرای طرح مسکن مهر در استان خبر داد و افزود: بر اساس این طرح و با اختصاص اعتبار ویژه به معاونت عمرانی استانداری، طرح های مسکن مهر در استان مورد بازبینی قرار گرفته و مسائل و مشکلات این طرح ها حل خواهد شد .

وی همچنین با اشاره به مصوبه شورای مسکن استان در خصوص شرط ، پرداخت اعتبار و کمکهای دولت به شهرداریها نیز گفت: از سال آینده روند پرداخت بخشی از اعتبارات دولتی به شهرداریها بر مبنای اجرای مصوباتی خواهد بود که شورای مسکن به شهرداریها تکلیف کرده است .

وی در بخش دیگری از سخنان خود با موفق ارزیابی کردن سفر های روستایی استاندار و مدیران دستگاه های اجرایی در سفر به روستاهای استان گفت: در سال آینده نیز روستا گردی را با جدیت ادامه خواهیم داد و سال آینده روستائیان بار دیگر میزبان خدمتگزاران خود خواهند بود .

سال آینده طرح های عمرانی نیمه تمام و مصوبات رئیس جهموری اتمام می یابد

استاندار آذربایجان غربی همچنین با اشاره به اینکه سال آینده سال آخر فعالیت دولت دهم در کشور خواهد بود به بیان اولویت های استان در حوزه عمرانی پرداخت و گفت: در سال آینده اتمام پروژه های نیمه تمام و اجرای کامل مصوبات سفرهای ریاست جمهوری به استان در اولویت فعالیت های عمرانی خواهد بود .

وی یادآورشد: برای سال آینده دولت بودجه 340 میلیارد تومانی را برای آذربایجان غربی به مجلس پیشنهاد داده است که امیدواریم با تصویب مجلس شورای اسلامی این میزان اعتبار برای استان محقق شود .

وی ادامه داد: بر اساس بررسی های انجام شده 140 میلیارد تا 160 میلیارد تومان اعتبار برای اتمام مصوبات استانی سفرهای ریاست جمهوری به استان نیاز است که در سال آینده این میزان اعتبار برای اتمام این پروژه ها در استان اختصاص خواهد یافت.