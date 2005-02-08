افزايش 30 درصدي حقوق معلمان در سال آينده

فاطمه آجرلو در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر با اشاره به اينكه افزايش بودجه 25 درصدي براي وزارت آموزش و پرورش براي سال آينده درنظر گرفته شده است ، افزود : طرح افزايش 30 درصدي حقوق معلمان سال آينده در كميسيون آموزش و تحقيقات مطرح شده و در كميسيون تلفيق نيز دفاع مي شود و با توجه به اينكه تمام نمايندگان مجلس براي حل مشكلات معيشتي معلمان اتفاق نظر دارند اميد مي رود كه اين افزايش حتي به قيمت استفاده از ذخيره ارزي صورت بپذيرد.

وي با تاكيد بر اينكه با توجه به افزايش اعتبار اختصاص يافته به وزارت آموزش و پرورش در سال آينده تحول جدي در دريافت حقوق معلمان ايجاد مي شود ، گفت : هر چند كه در بودجه سال آينده آموزش و پرورش اعتبارات ويژه اي درنظر گرفته شده است اما بايد سعي كرد كه براي حل مشكلات اين وزارتخانه ضمن استفاده حداكثر از حداقل ها ، انضباط بخشي به كسري ها و مديريت بحران در اين وزارتخانه را قوي كرد.

عضو هيات رئيسه كميسيون آموزش و تحقيقات همچنين با اشاره به افزايش سقف وام مسكن فرهنگيان در سال آينده ، اظهار كرد : در كميسيون آموزش و تحقيقات افزايش سقف وام مسكن فرهنگيان در شهرهاي كوچك از 3 و نيم ميليون تومان به 7 ميليون تومان مطرح شده است كه اميد مي رود در كميسيون تلفيق و سپس در مجلس نيز تصويب شود.