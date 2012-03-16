270 میلیارد تومان تسهیلات به طرح های کشاورزی کردستان پرداخت شده است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد جمیل ویسی شامگاه پنجشنبه در جلسه کارگروه کشاورزی استان کردستان اعلام کرد: این تسهیلات از سوی بانک کشاورزی به عنوان بانک مجری طرح های کشاورزی در قالبهای مختلف پرداخت وام به طرح ها و پروژه های کشاورزی، تسطیح زمین و خرید ماشین آلات پرداخت شده است.

وی با بیان اینکه زیربنای توسعه اقتصاد استان کردستان توجه به تقویت و اعتلاء بخش کشاورزی، افزود: برخی از طرح های ارجاعی برای دریافت تسهیلات به دلیل کوچک بودن نتوانستند موافقت بانک را جذب کنند و این کار برای استان مناسب تر بود.

رئیس بانک کشاورزی استان کردستان در پایان از آمادگی این بانک برای حمایت از طرح ها بخش کشاورزی خبر داد و گفت: انتظاری می رود که با افزایش تعامل با دستگاه های متولی زمینه برای پرداخت تسهیلات به طرح ها و پروژه های دارای توجیه اقتصادی فراهم شود.

شناسایی 23 هزار هکتار زمین برای اجرای طرح هخای کشاورزی در کردستان



مدیرکل منابع طبیعی استان کردستان نیز در بخش دیگری از جلسه کارگروه کشاورزی استان کردستان از شناسایی و استعدادیابی 23 هزار هکتار از اراضی کشاورزی در استان خبر داد.

اکرم توفیقی بیان کرد: این میزان اراضی کشاورزی به منظور اجرای طرح توسعه باغات دیم و بدون نیاز به آبیاری متوالی در اراضی شیب دار استان استعدادیابی و در بخش‌های گلخانه، دامداری و شیلات به کارگرفته شده اند.

وی افزود: مصوبات کمیته استعدادیابی که اعضاء آن ترکیبی از کارشناسان باغبانی و امور آب است که در این راستا به تمام شهرستان‌های استان به منظور شناسایی این نقاط ابلاغ شده است.

مدیرکل منابع طبیعی کردستان در پایان اظهار داشت: استان کردستان با دارا بودن 373 هزار و 328 هکتار جنگل هفت درصد منابع طبیعی کشور را به خود اختصاص داده است و یکی از استان‌های برتر کشور در زمینه تنوع گونه‌ های منابع محیطی و طبیعی است.

در ادامه این جلسه مسائل پیرامون تسریع در اجرایی کردن طرح ها و پروژه های تولیدی و اقتصادی در کردستان مطرح و مورد بحث و بررسی اعضا قرار گرفت.