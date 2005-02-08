نخستين مرحله مسابقات انتخابي تيم ملي كاراته جوانان برگزار شد

به گزارش خبرگزاري " مهر" در اين مرحله كه براي دستيابي به تركيب نهايي تيم ملي جوانان براي حضور در مسابقات آسيايي اندونزي و مسابقات جهاني قبرس با استقبال بيش از 50 نفر از نفرات برتر مسابقات قهرمان كشوري جوانان برگزار شد 19 نفر توسط مربيان تيم ملي جوانان و اميد جهت دعوت به اردو انتخاب شدند. اسامي نفرات به شرح زير است :
55- كيلوگرم: ابراهيم حسن بسيگي (تهران) ، جلال كلهري (كرمانشاه) ، عليرضا اجدادي (گيلان)
60- كيلوگرم : حسين سمندر (تهران) ، شهروز محمدي (مازندران)
65- كيلوگرم : حامد رنگساري (گيلان) ، كيوان ارزن برزين( زنجان)
70- كيلوگرم : فرشيد محمدي (كرمانشاه) ، سينا كرمي (كرمانشاه) ، سعيد حسني پور (گيلان) ، آرمين ضميري (گيلان)
75- كيلوگرم : حسام حسن بيگي (تهران) ، علي فلاح (مازندران)، هادي خدابخش (آذربايجان شرقي) ، امين راسخي (گيلان)
75+ كيلوگرم: فرزاد عباس زاده (آذربايجان شرقي) ، هادي عابدي نيا (گيلان) ، ذبيح الله پورشيب (مركزي) ، اردشير والي (مركزي)
گفتني است در نخستين روز از اردو كه تاريخ و محل آن متعاقبا اعلام خواهد شد با برگزاري دومين مرحله انتخابي تعداد نفرات در هر وزن به 2 نفر تقليل خواهد يافت.
نظر شما