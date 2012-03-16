  1. استانها
  2. کرمانشاه
۲۶ اسفند ۱۳۹۰، ۱۲:۰۴

کمالی در گفتگو با مهر:

420 کیلومتر شبکه گذاری خطوط گاز در استان کرمانشاه انجام شد

420 کیلومتر شبکه گذاری خطوط گاز در استان کرمانشاه انجام شد

کرمانشاه - خبرگزاری مهر: مدیرعامل شرکت گاز استان کرمانشاه گفت: در سال جاری بیش از 420 کیلومتر انتقال خطوط گاز و شبکه گذاری در سطح استان کرمانشاه اجرا شده است.

نقی کمالی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برخی از عملکردهای این شرکت در سال 90 گفت: سالجاری برای شرکت گاز استان کرمانشاه، سال پربار و موفقیت آمیزی بوده و در سال جاری بیش از 420 کیلومتر اجرای انتقال خطوط گاز و شبکه گذاری در سطح استان کرمانشاه انجام شده است.

مدیرعامل شرکت گاز استان کرمانشاه افزود:در سال جاری این شرکت عزم خود را برای توسعه شبکه های گاز در استان را بیشتر از پیش کرده است.

وی با اشاره به اینکه گازرسانی به قصرشیرین، کوزران و گهواره روند سریعی به خود گرفته، گفت: در سالجاری زمینه های گازدارشدن 60 روستای استان کرمانشاه فراهم شده و در صورت تحقق این امر بیش از یکصد هزار نفر از مردم این روستاها گازدار می شوند.

کمالی تاکید کرد: در سالجاری بیش از 10 هزار افزایش انشعاب داشته ایم و 35 هزار اشتراک جدید دیگر در مراحل نهایی قرار گرفته اند.

مدیرعامل شرکت گاز استان کرمانشاه گفت: برای توسعه بهتر و بیشتر شهرکهای صنعتی استان کرمانشاه، شرکت گاز استان کرمانشاه، اقدام به گازرسانی به شهرکهای صنعتی کرمانشاه کرده است.

کمالی افزود: در حال حاضر بیش از هفت شهرک صنعتی در استان کرمانشاه به شبکه گاز متصل شده اند.

کد مطلب 1561111

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها