420 کیلومتر شبکه گذاری خطوط گاز در استان کرمانشاه انجام شد

نقی کمالی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برخی از عملکردهای این شرکت در سال 90 گفت: سالجاری برای شرکت گاز استان کرمانشاه، سال پربار و موفقیت آمیزی بوده و در سال جاری بیش از 420 کیلومتر اجرای انتقال خطوط گاز و شبکه گذاری در سطح استان کرمانشاه انجام شده است.

مدیرعامل شرکت گاز استان کرمانشاه افزود:در سال جاری این شرکت عزم خود را برای توسعه شبکه های گاز در استان را بیشتر از پیش کرده است.

وی با اشاره به اینکه گازرسانی به قصرشیرین، کوزران و گهواره روند سریعی به خود گرفته، گفت: در سالجاری زمینه های گازدارشدن 60 روستای استان کرمانشاه فراهم شده و در صورت تحقق این امر بیش از یکصد هزار نفر از مردم این روستاها گازدار می شوند.

کمالی تاکید کرد: در سالجاری بیش از 10 هزار افزایش انشعاب داشته ایم و 35 هزار اشتراک جدید دیگر در مراحل نهایی قرار گرفته اند.

مدیرعامل شرکت گاز استان کرمانشاه گفت: برای توسعه بهتر و بیشتر شهرکهای صنعتی استان کرمانشاه، شرکت گاز استان کرمانشاه، اقدام به گازرسانی به شهرکهای صنعتی کرمانشاه کرده است.

کمالی افزود: در حال حاضر بیش از هفت شهرک صنعتی در استان کرمانشاه به شبکه گاز متصل شده اند.