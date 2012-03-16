به گزارش خبرنگار مهر، این اثر نخستین کتاب از مجموعه «کالج وحشت» نوشته دین لوری است که با ترجمه رامک فدائیان توسط انتشارات افراز منتشر شده است.
«کالج وحشت» در ژانر وحشت نوشته شده و آن را میتوان مجموعهای فانتزی دانست که دین لوری نویسنده آمریکایی آن را نوشته است.
و اما «هیولاهای چارلی» نخستین جلد از این مجموعه است که شخصیت اصلی آن نوجوانی به نام چارلی است که به همراه دوستانش، ویولت و تئودور با نیرویهای عجیب و قدرتمند مقابله میکنند.
داستان مجموعه از زمانی آغاز میشود که یک شب چارلی دچار کابوس میشود. در بخشی از داستان میخوانیم: «چارلی با فریادی از خواب پرید. موهایش از فرط عرق روی پیشانی چسبیده بود و قلبش آنچنان درون سینه میزد که حس کرد ممکن است دندههایش را بشکند.
«من دیگه هیچوقت نمیخوابم!»
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