به گزارش خبرنگار مهر، این اثر نخستین کتاب از مجموعه‌ «کالج وحشت» نوشته دین لوری است که با ترجمه رامک فدائیان توسط انتشارات افراز منتشر شده است.

«کالج وحشت» در ژانر وحشت نوشته شده و آن را می‌توان مجموعه‌ای فانتزی دانست که دین لوری نویسنده آمریکایی آن را نوشته است.

و اما «هیولاهای چارلی» نخستین جلد از این مجموعه است که شخصیت‌ اصلی آن نوجوانی به نام چارلی است که به همراه دوستانش، ویولت و تئودور با نیروی‌های عجیب و قدرتمند مقابله می‌کنند.

داستان مجموعه از زمانی آغاز می‌شود که یک شب چارلی دچار کابوس می‌شود. در بخشی از داستان می‌خوانیم: «چارلی با فریادی از خواب پرید. موهایش از فرط عرق روی پیشانی چسبیده بود و قلبش ‌آن‌چنان درون سینه می‌زد که حس کرد ممکن است دنده‌هایش را بشکند.

«من دیگه هیچ‌وقت نمی‌خوابم!»

از تخت پایین آمد و با دقت راه خود را از میان تاریکی اتاق به باریکه نوری که از زیر در می‌آمد باز کرد تا به راهرو برود. دستش به چیزی برخورد کرد.

موجود کابوسش آن‌جا ایستاده بود!

چارلی نفس بریده گفت: «نه!»

آن موجود قد علم کرد و با نیش بلند و خمیده خود آماده حمله شد. مایعی غلیظ که سمی‌ به‌نظر می‌آمد، از نوک آن نیش ترسناک سرازیر شد. زانوهای چارلی شل شد و زمین افتاد.

«نه!»

هیولا سوت‌کشان و با قدرتی چکش‌مانند به سمت او می‌آمد...»

این کتاب 304 صفحه‌ای را انتشارات افراز در شمارگان 1100 نسخه و قیمت 9900 تومان منتشر کرده است.