26 هزار بسته فرهنگی بین کاروانهای راهیان نور مازندران توزیع می شود

حجت الاسلام عباس علی ابراهیمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: کمیته های فرهنگی راهیان نور در شهرستانهای استان فعال شده تا فضای مناسب تبلیغاتی و رسانه ای برای این مهم شکل گیرد.



وی افزود: پخش فیلم های دفاع مقدس در اتوبوس زائران راهیان نور، انتشار کتابچه هشت سال دفاع مقدس، دفترچه خاطرات شامل پیامهای اخلاقی، بهداشتی و مزین به شهدای مازندرانی، مقابله با جنگ نرم شامل مهدویت، وهابیت، اعتیاد، بازیهای رایانه ای و نمادهای شیطان پرستی از جمله اقلام تبلیغی بسته های راهیان نور است.



مسئول کمیته فرهنگی راهیان نور مازندران افزود: کاروانهای راهیان نور به عنوان یک حرکت فرهنگی در انتقال فرهنگ جبهه و جنگ به نسل آینده تاثیربسزایی دارند.



ابراهیمی گفت: در ایام نوروز تعداد بسیاری از هموطنان در قالب کاروانهای راهیان نور از مناطق جنگی عملیاتی دیدن که استقبال شایسته و مناسب از این کاروان ها تاثیر قابل توجهی در اشاعه جبهه و جنگ خواهد داشت.



وی با بیان اینکه اردوهای راهیان نور باید تقویت شود تا در مقابل جنگ نرم دشمن بایستیم، اظهار داشت: باید به ایمان و اعتقادات آنها افتخار کنیم وآثار و وقایع آن دوران را به نسل جوان بشناسانیم.



ابراهیمی اظهار داشت: یکی از سازنده ترین اردوها در کشور، اردوهای راهیان نور بوده که سالانه هزاران نفر به این مناطق اعزام می شوند.



وی تاکید کرد: اردوی راهیان نور فرصتی است تا شهروندان با رشادت ها و دلیریهای رزمندگان و شهیدان آشنا شده و ارزشهای اصیل انقلاب را درک کنند.