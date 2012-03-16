خالق "آسیدکاظم" تماشاگر این نمایش شد

به گزارش خبرنگار مهر، این مراسم که با حضور اعضای انجمن کارگردانان خانه تئاتر و چهرههای هنری دیگر جمعه 25 اسفندماه در سالن اصلی مجموعه تئاتر شهر برگزار شد، پذیرای محمود استادمحمد بود که با وجود بیماری با روحیهای قابل تقدیر در بین خانواده تئاتر حضور پیدا کرده بود.
در ابتدای این مراسم تصاویری از استادمحمد پخش شد. وی در این تصاویر گفت: نمایشنامه "آسیدکاظم" اولین نمایشنامه دینی بود که در آن چندینبار صلوات ختم میشود. ولی نمایشنامه "دیوان تئاترال" نمایشنامهای است که به من حس خوبی میدهد ولی نمایشنامه "شب بیست و یکم" خیلی من را میترساند و فکر میکنم کجا بودم که این نمایشنامه را نوشتم که تا این حد تلخ و تاریک است.
استادمحمد ادامه داد: اما "دیوان تئاترال" نقطه مقابل آن است. خوشبختانه در این سن و سال خیلی پرهیز میکنم از اینکه فکر، من را با خود ببرد. هنوز هم تلاش میکنم خودم فکر را بسازم نه اینکه خود را به آن بسپارم. خیلی دوست دارم بخندم و دنبال خنده هستم. هر جا به هر گوشهای که از زندگی دقیق میشوم خندهام میگیرد. زندگی کمدیترین پدیده است.
در ادامه این مراسم اصغر همت از بازیگران با سابقه تئاتر و یکی از اعضای خانه تئاتر یادداشتی را از نمایشنامه "سید دلبر" در مجموعه "لالهزارون زار زارون" اثر استادمحمد قرائت کرد. در ادامه امید روحانی از منتقدان برجسته و شناخته شده سینما و تئاتر ضمن ابراز خوشحالی از اینکه استادمحمد با وجودی بیماری هنوز دغدغه نوشتن دارد، از دوران شکوه لالهزار، آتش گرفتن تئاتر سعدی و مشکلات پیشآمده برای هنرمندان تئاتر در آن زمان یاد کرد.
روحانی با اشاره به چگونگی پیدایش تئاتر موزیکال در ایران گفت: محمود استادمحمد از میان این گروه از هنرمندان تنها کسی است که هنوز دغدغه تئاتر را دارد. در نمایشنامههای او همه تلاش ها و دغدغههای هنرمندان دهه 40 را میبینیم. یک نوع رئالیزم خشن اجتماعی و علاقه به بیان بحرانهای اجتماعی.
این منتقد شناخته شده سینما و تئاتر تأکید کرد: محمود استادمحمد میراثدار بخشی از تئاتر دهه 40 است. نسلی که بعد از لالهزار شروع به کار کرده و تئاتر ایرانی را پایهگذاری کردند. در کار استادمحمد بخش نمایشنامه نویسی مهمتر از کارگردانی است.
در بخش دیگر این مراسم تصاویر دیگری از محمود استادمحمد پخش شد. وی در این تصاویر تأکید کرد: اول هنرمند باید به فضیلت هنر برسد در غیر اینصورت هم خود و هم هنر را نابود میکند. کسی که خود را هنرمند بداند هنر را نفهمیده است. باید گنجینههای تئاتری ایران نظیر حمید سمندریان و عباس جوانمرد را حفظ کنیم.
در ادامه محمدعلی سپانلو از شاعران پیشکسوت ایران ضمن حضور بر صحنه سالن اصلی به ذکر خاطرهای از حدود 40 سال پیش پرداخت که در آن جوان کارگردانی به نام استادمحمد او را به تماشای نمایشی با نام "آسیدکاظم" دعوت کرد و او در سالن کوچک خانه نمایش از تماشای این اثر نمایشی شگفتزده شده بود.
وی تأکید کرد: نمایشنامه "آسیدکاظم" جامعه ما را یکجا جمع کرده و در عین ظاهری سنتی بسیار مدرن است. در آن مقطع تئاتر ایران راه دیگری پیدا کرده که با اسماعیل خلج شروع شده و بعد به استادمحمد رسیده است. این جانسختی هنرمندان ما است که در شرایط خیلی سخت میتوانند کار کنند.
بعد از این سخنان تندیس انجمن کارگردانان خانه تئاتر به محمود استادمحمد تقدیم شد و محمد رحمانیان در ادامه این مراسم به همراه هنرمندانی چون حسن پورشیرازی، مهدی سلطانی، افشین هاشمی، محمودرضا رحیمی، عباس غفاری و تعدادی دیگر از هنرمندان تئاتر نمایشنامهخوانی "آسیدکاظم" را اجرا کردند.
انجمن کارگردانان خانه تئاتر در اقدامی قابل ستایش از محمود استادمحمد نمایشنامه نویس و کارگردان با سابقه عرصه تئاتر که این روزها با بیماری دست و پنجه نرم میکند، تجلیل به عمل آورد.
به گزارش خبرنگار مهر، این مراسم که با حضور اعضای انجمن کارگردانان خانه تئاتر و چهرههای هنری دیگر جمعه 25 اسفندماه در سالن اصلی مجموعه تئاتر شهر برگزار شد، پذیرای محمود استادمحمد بود که با وجود بیماری با روحیهای قابل تقدیر در بین خانواده تئاتر حضور پیدا کرده بود.
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