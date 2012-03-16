تظاهرات در سالروز سرکوب اعتراضات/ حمله آل خلیفه به معترضین

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، هزاران نفر از جوانان بحرین عصر روز گذشته به مناسبت نخستین سالروز آغاز قلع و قمع معترضین این کشور توسط رژیم آل خلیفه در منامه و مناطق اطراف آن تظاهرات برپا کردند.

این تظاهرات با دخالت نیروهای امنیتی و پلیس آل خلیفه به خشونت کشیده شد به طوری که چندین معترض بر اثر این خشونت ها زخمی شدند.

درگیری جوانان بحرینی و پلیس بیشتر در مناطق شیعه نشین همچون ستره، دراز، المالکیه، سار، جداف، توبلی و مناطق مشرف به منامه یا اطراف آن رخ داد.

نیروهای آل خلیفه برای متفرق کردن معترضین از گاز اشک آور، گلوله های پلاستیکی و بمب های صوتی استفاده می کردند.