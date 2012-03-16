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۲۶ اسفند ۱۳۹۰، ۱۱:۱۸

در منامه رخ داد؛

تظاهرات در سالروز سرکوب اعتراضات/ حمله آل خلیفه به معترضین

تظاهرات در سالروز سرکوب اعتراضات/ حمله آل خلیفه به معترضین

جوانان بحرینی در سالروز سرکوب اعتراضات مردمی این کشور در منامه تظاهرات کردند که با حملات نیروهای آل خلیفه به خشونت کشیده شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، هزاران نفر از جوانان بحرین عصر روز گذشته به مناسبت نخستین سالروز آغاز قلع و قمع معترضین این کشور توسط رژیم آل خلیفه در منامه و مناطق اطراف آن تظاهرات برپا کردند.

این تظاهرات با دخالت نیروهای امنیتی و پلیس آل خلیفه به خشونت کشیده شد به طوری که چندین معترض بر اثر این خشونت ها زخمی شدند.

درگیری جوانان بحرینی و پلیس بیشتر در مناطق شیعه نشین همچون ستره، دراز، المالکیه، سار، جداف، توبلی و مناطق مشرف به منامه یا اطراف آن رخ داد.

نیروهای آل خلیفه برای متفرق کردن معترضین از گاز اشک آور، گلوله های پلاستیکی و بمب های صوتی استفاده می کردند.

کد مطلب 1561121

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