آغاز عملیات احداث یادمان شهید باکری در ارومیه/ باکری نماد نجابت و صلابت

به گزارش خبرگزاری مهر، مجموعه فرهنگی یادمان شهید مهدی باکری در زمینی به مساحت 14 هکتار شامل فضای یادمان، آمفی تئاتر ، فضای نمایشگاهی، کتابخانه، موزه، کلاسهای آموزشی و فضاهای تفریحی است که براساس برنامه اجرایی تا پایان سال 91 تمامی فضاهای فرهنگی و تفریحی آن در بلندیهای اطراف مزار شهدای ارومیه احداث می شود .

استاندار آذربایجان غربی در همایش آغاز پروژه یادمان شهید مهدی باکری گفت: شرکت گسترده مردم در راهپیمایی 22 بهمن و حضور بی نظیرشان در انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی همانا عمل به راه و روش شهیدان است .

وحید جلال زاده با اشاره به اینکه استمرار راه شهدا پیمودن مسیر امام و انقلاب است گفت: خدمت گزاری صادقانه توام با اخلاص در عملکرد، همان راهی است که شهدا برای مسئولان نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران ترسیم کردند .

وی شهید مهدی باکری را مجسمه نجابت، صداقت و صلابت دانست و افزود: شهدا و بخصوص شهید مهدی باکری نباید فقط تحت عنوان یادمان، تندیس و مجسمه از آنان یاد شود بلکه شهیدان باید به عنوان الگوهایی بی نظیر در دسترس مردم بخصوص جوانان قرار گیرند که برگزاری این جلسات کمک مان می کند تا در این مسیر گام برداریم .

وی با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری مبنی بر اینکه" زنده نگه داشتن یاد و خاطره شهدا کمتر از شهادت نیست" گفت: با توجه به بیانات مقام معظم رهبری فضیلت زنده نگه داشتن یاد و خاطره شهدا کمتر از فضیلت خود شهادت نیست و ما باید در این زمینه تمرین کنیم تا بتوانیم با گام برداشتن در مسیر شهدا یاد و خاطره آنان را زنده نگه داریم .

استاندار آذربایجان غربی اخلاص در خدمتگزاری را هدف اصلی مسئولین نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران دانست و افزود: مسئولین نظام باید بیش از پیش در کارهای محوله خود چگونگی عملکرد شهدا بخصوص شهیدان رجایی و باکری را مد نظر خود قرار دهند .

جلال زاده در ادامه گفت: با توجه به این که طول عمر خدمتگزاری شهیدان رجایی و باکری در کسوت مسئولیت اجرایی بسیار کوتاه است اما چهره اخلاص و نمود آن در خدمتگزاری این شهیدان به قدری برجسته و روشن است که همیشه در ذهن و خاطره مردم ایران اسلامی ماندگار خواهد بود .

استاندار آذربایجان غربی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به دو مصوبه هیئت دولت در سفر سوم خود به استان آذربایجان غربی در جهت زنده نگه داشتن یاد و خاطره شهیدان بخصوص شهید مهدی باکری گفت: ساخت مجموعه تلویزیونی شهید باکری با امضای قراردادی بین استانداری آذربایجان غربی و سیما فیلم و همچنین ساخت یادمان شهید باکری در ارومیه از جمله این مصوبات بود .

همچنین در این مراسم نقاشی تصویر شهید باکری که در طول مراسم توسط آقای بایرام زاده طراحی شده بود به استاندار آذربایجان غربی اهدا شد .

آواز خوانی استاد اسفندیار قره باغی و خاطره گویی توسط جانفدا همکار شهید باکری از دیگر برنامه های این مراسم بود .