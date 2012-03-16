یادمان شهید مهدی باکری نماد هویتی آذربایجان غربی است

به گزارش خبرگزاری مهر، جواد محمودی در مراسم آغاز عملیات احداث مجموعه فرهنگی – ارزشی یادمان شهید باکری و شهدای دفاع مقدس استان با اشاره به ویژگی های طرح یادمان شهید مهدی باکری و شهدای دفاع مقدس استان گفت: شهیدان به فرموده خدواند متعال زنده و جاودان هستند و جاودانگی نام و یاد شهدا رمز و راز انتخاب المان و معماری این مجموعه است.

وی افزود: انتقال فرهنگ و مفاهیم ارزشی اسلامی، اعتقادی و یادآور دلاورمردی و ایثار جوانان کشورمان در 8 سال دوران دفاع مقدس به نسلهای آینده از محوریترین اهداف طراحی این مجموعه است که سعی شده است با استفاده از دانش بومی و توانمند متخصصان و معماران، مجموعه فاخر و ارزشی در حد نام و آوازه شهدای بزرگ ایران اسلامی و استان آذربایجان غربی طراحی و احداث شود .

محمودی با بیان اینکه شهید مهدی باکری یکی از شاخص ترین و بهترین نسل انقلاب در استان است ادامه داد: با تشکیل ستاد راهبردی این طرح از تمامی امکانات مدیریتی و اجرایی استان برای احداث این مجموعه استفاده شده است.

معاون عمرانی استاندار در ادامه سخنان خود اظهار داشت: یادمان شهید باکری به عنوان نماد هویتی و ارزشی استان و شهر ارومیه در مکانی احداث می شود که علاوه بر مجاورت با مزار شهیدان و همسنگران شهید مهدی باکری از اکثر مناطق شهر ارومیه نمایان است.

در ادامه این مراسم که جمعی مسئولان ، مدیران اجرایی ، فرمانداران استان، خانواده های معظم شهدا و فرهیختگان و اقشار مختلف حضور داشتند مشاور طرح گزارشی از روند انتخاب المان و طراحی این مجموعه ارائه کرد .

در ادامه با حضور استاندار آذربایجان غربی ضمن رونمایی از سردیس شهید مهدی باکری، با اهداء لوح یادبود و سپاس به 8 نفر از خانواده های شهیدان ، جانبازان و همرزمان شهید مهدی باکری تقدیر شد .

همچنین ضمن اجرای نمایش گروه هنری در خصوص شهید مهدی باکری، یکی از کارمندان سابق شهرداری ارومیه خاطره ای از دوران مدیریت این شهید بزرگوار در شهرداری ارومیه نقل کرد .