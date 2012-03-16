یادمان شهید مهدی باکری نماد هویتی آذربایجان غربی است

به گزارش خبرگزاری مهر، جواد محمودی در مراسم آغاز عملیات احداث مجموعه فرهنگی – ارزشی یادمان شهید باکری و شهدای دفاع مقدس استان با اشاره به ویژگی های طرح یادمان شهید مهدی باکری و شهدای دفاع مقدس استان گفت: شهیدان به فرموده خدواند متعال زنده و جاودان هستند و جاودانگی نام و یاد شهدا رمز و راز انتخاب المان و معماری این مجموعه است.
وی افزود: انتقال فرهنگ و مفاهیم ارزشی اسلامی، اعتقادی و یادآور دلاورمردی و ایثار جوانان کشورمان در 8 سال دوران دفاع مقدس به نسلهای آینده از محوریترین اهداف طراحی این مجموعه است که سعی شده است با استفاده از دانش بومی و توانمند متخصصان و معماران، مجموعه فاخر و ارزشی در حد نام و آوازه شهدای بزرگ ایران اسلامی و استان آذربایجان غربی طراحی و احداث شود.
محمودی با بیان اینکه شهید مهدی باکری یکی از شاخص ترین و بهترین نسل انقلاب در استان است ادامه داد: با تشکیل ستاد راهبردی این طرح از تمامی امکانات مدیریتی و اجرایی استان برای احداث این مجموعه استفاده شده است.
معاون عمرانی استاندار در ادامه سخنان خود اظهار داشت: یادمان شهید باکری به عنوان نماد هویتی و ارزشی استان و شهر ارومیه در مکانی احداث می شود که علاوه بر مجاورت با مزار شهیدان و همسنگران شهید مهدی باکری از اکثر مناطق شهر ارومیه نمایان است.
در ادامه این مراسم که جمعی مسئولان ، مدیران اجرایی ، فرمانداران استان، خانواده های معظم شهدا و فرهیختگان و اقشار مختلف حضور داشتند مشاور طرح گزارشی از روند انتخاب المان و طراحی این مجموعه ارائه کرد.
در ادامه با حضور استاندار آذربایجان غربی ضمن رونمایی از سردیس شهید مهدی باکری، با اهداء لوح یادبود و سپاس به 8 نفر از خانواده های شهیدان ، جانبازان و همرزمان شهید مهدی باکری تقدیر شد.
همچنین ضمن اجرای نمایش گروه هنری در خصوص شهید مهدی باکری، یکی از کارمندان سابق شهرداری ارومیه خاطره ای از دوران مدیریت این شهید بزرگوار در شهرداری ارومیه نقل کرد.
رسم نقش چهره سردار شهید مهدی باکری توسط یکی از اساتید دانشکده هنر، اجرای سرود توسط استاد قره باغی از دیگر بخشهای این مراسم بود.
نظر شما