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۲۶ اسفند ۱۳۹۰، ۱۱:۲۸

علوی در گفتگو با مهر:

جلوی حذف فوتسال بانوان وحدت ساری از لیگ برتر را می گیریم

جلوی حذف فوتسال بانوان وحدت ساری از لیگ برتر را می گیریم

ساری - خبرگزاری مهر: رئیس اداره ورزش و جوانان ساری گفت: جلوی حذف فوتسال بانوان وحدت ساری از لیگ برتر را می گیریم.

امیر علوی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در صورت عمل نکردن حامی مالی به تعهدات، اداره ورزش و جوانان ساری به طور مستقیم پرداخت این هزینه ها را متقبل خواهد شد تا از سقوط این تیم به لیگ دسته اول فوتسال بانوان کشور جلوگیری کند.

وی، غیبت های مکرر سرمربی تیم وحدت به دلیل حضور مداوم در کادر فنی تیم ملی از جمله مشکلات این تیم دانست و گفت: با اضافه شدن یک مربی جدید به جمع کادر فنی، این مشکل برطرف خواهد شد.

علوی بیان داشت: تیم فوتسال بانوان وحدت ساری که با 12 امتیاز در رده هفتم لیگ برتر فوتسال بانوان کشور قرار دارد روز شنبه در سالن ورزشی سیدرسول حسینی ساری، میزبان فولاد ماهان سپاهان است.
 

کد مطلب 1561131

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