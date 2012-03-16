به گزارش خبرگزاری مهر، نوزدهمین هفته از مسابقات فوتبال لیگ ستارگان قطر روز پنجشنبه با برگزاری دو بازی پیگیری شد که طی آن تیم‌های الجیش و لخویا مقابل حریفان خود به برتری رسیدند.

لخویا که تا پیش از این بازی صدرنشین جدول رده بندی لیگ ستارگان قطر بود، پنجشنبه شب در ورزشگاه "ثانی بن جاسم" الغرافه شکست 3 بر یک را به میهمان خود ام صلال تحمیل کرد تا با 41 امتیاز جایگاه خود را در صدر جدول رده بندی رقابت‌ها استحکام بخشد. برای لخویا در این بازی خانگی علی حسن عفیف (23) و مومونی داگانو (37 و 79) گل زدند و تنها گل تیم ام صلال را نیز ماگنو آلوز در دقیقه 48 به ثمر رساند. لخویا در گروه C مسابقات فوتبال لیگ قهرمانان باشگاه‌های آسیا با تیم‌های سپاهان ایران، النصر امارات و الاهلی عربستان هم‌گروه است.

دیشب همچنین تیم الریان که در گروه A مسابقات فوتبال لیگ قهرمانان باشگاه‌های آسیا با تیم‌های استقلال ایران، نسف قارشی ازبکستان و الجزیره امارات هم‌گروه است در ورزشگاه احمد بن علی به مصاف الجیش رفت و با نتیجه 3 بر 2 تن به شکست داد. ستاره الجیش در این بازی آدریانو مارتینز فریرا بود که سه بار در دقایق 29، 34 و 57 موفق به گلزنی شد و برای الریان نیز آفونسو آلوز مارتینز (12) و رودریگو تاباتا (79) گل زدند.

- هفته نوزدهم مسابقات فوتبال لیگ ستارگان قطر طبق برنامه زیر پیگیری می‌شود:

جمعه - 26/12/90

* الخریطیات - العربی

* الاهلی - الغرافه

شنبه - 27/12/90

* الوکره - الخور

* السد - قطر

جدول رده بندی:

1- لخویا 41 امتیاز - حریف سپاهان

2- الریان 32 امتیاز - تفاضل گل 15+ - حریف استقلال

3- الجیش 32 امتیاز - تفاضل گل 15+

4- السد 31 امتیاز (یک بازی کمتر)

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7- الغرافه 22 امتیاز (یک بازی کمتر) - حریف پرسپولیس

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11- الخریطیات 17 امتیاز (یک بازی کمتر)

12- الاهلی 12 امتیاز (یک بازی کمتر)