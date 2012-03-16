شروط عجیب عربستان برای حضور در اجلاس سران عرب در بغداد

به گزارش خبرگزاری مهر، خبرگزاری النخیل به نقل از منابع دیپلماتیک نزدیک به عاملان برگزاری اجلاس سران عرب در بغداد گزارش دادند که عربستان سعودی برای حضور در این اجلاس شروطی را وضع کرده است.

این منابع افزودند: سعود الفیصل وزیر خارجه عربستان سعودی تلویحا به برخی از این شروط اشاره کرده است اما مقامات ریاض از طریق برخی میانجیگران شروط خود را به عراق ابلاغ و اعلام کرده است تنها در صورت تحقق کامل این شروط در اجلاس سران عرب در بغداد حضور خواهد یافت.

منابع مذکور اعلام کردند: تحقق کامل خواسته های فهرست العراقیه، حل و فصل پرونده طارق الهاشمی و بازگشت وی به سمت معاونت ریاست جمهوری و لغو تمامی اتهامات وی و آزادی "سلطان احمد" وزیر دفاع سابق عراق و شماری از عناصر رژیم دیکتاتوری صدام از جمله شروط عربستان سعودی به شمار می رود.

شایان ذکر است که طارق الهاشمی به اتهام دست داشتن در حملات تروریستی تحت تعقیب قضایی است و به همین سبب به منطقه کردستان عراق فرار کرده و مسئولان این منطقه همچنان از اجرای درخواست دولت عراق برای تسلیم وی به دستگاه قضایی مرکزی طفره می روند.

خاطرنشان می شود اجلاس سران عرب قرار است 29 مارس (10 فروردین) در بغداد برگزار شود.