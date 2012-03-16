به گزارش خبرنگار مهر، بازیکنان تیم فوتبال راه آهن به علت مشکلات مالی و عمل نکردن مسئولان این باشگاه به تعهداتشان یک جلسه تمرینات را تحریم کردند. محمدحسن انصاریفرد صبح امروز جمعه در گفتگو با برنامه ورزش و مردم ضمن تایید این خبر گفت: به خاطر برخی مشکلات در پرداخت حقوق به بازیکنان تاخیر داشتیم که منجر به تمرین نکردن آنها شد.

وی ادامه داد: با این حال با آنها صحبت کرده ایم و قول داده ایم که بزودی این مشکلات برطرف شود و امیدواریم بتوانیم بعد از عید به تعهداتمان عمل کنیم. به همین خاطر بازیکنان امروز راهی اصفهان می شوند تا برابر سپاهان اصفهان به میدان بروند.

مدیر عامل باشگاه راه آهن شهرری خاطرنشان کرد: مالکان باشگاه بخش عمده ای از بدهی های فصل گذشته را پرداخت کرده اند اما به خاطر مشکلاتی که داشتند نتوانستند حقوق بازیکنان را پرداخت کنند که این مشکل هم طی روزهای آینده حل خواهد شد.