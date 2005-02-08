زيكو در بازي مقابل كره شمالي لژيونرهاي ژاپن را نيمكت نشين مي كند

به گزارش خبرنگار " مهر" به نقل از سايت كنفدراسيون فوتبال آسيا ، در حال حاضر شونسوكه ناكامورا از تيم رجينا و نائوهيرو تاكاهارا از تيم هامبورگ از سوي زيكو به تيم ملي ژاپن دعوت شده اند و اين دو بازيكن انتظار دارند جزو نفرات اصلي تيم ژاپن دربازي فردا باشند. با اينكه اين بازيكنان راه درازي را طي كرده اند با اين حال تضميني وجود ندارد تا زيكو از آنها در تركيب اصلي تيمش استفاده كند. زيكو در اين خصوص اظهار داشت: فكر نمي كنم از اين دو بازيكن در تركيب اصلي تيمم استفاده كنم. بازيكناني كه مقابل سوريه به ميدان رفتند عملكرد بسيار خوبي از خود نشان دادند. چنانچه تمام آن بازيكنان در شرايط ايده آل قرارداشته باشند دست به تركيب تيم نخواهم زد.