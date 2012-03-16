عرضه کتاب در نمایشگاه فروش بهاره مریوان/ محوطه زریبار تمیز شد

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با برگزاری نمایشگاه فروش بهاره در شهرستان مریوان کتاب های دینی و مذهبی به همت اداره تبلیغات اسلامی این شهرستان با 40 درصد تخفیف به بازدیدکنندگان عرضه می شود.

در این نمایشگاه بیش از دو هزار و 500 جلد کتاب با 250 عنوان با موضوع های فرهنگی، دینی و آموزشی و اجتماعی با 40 درصد تخفیف در اختیار مشتریان و بازدیدگنندگان قرار می گیرد.

در دو روز از گذشت زمان برپایی غرفه عرضه کتاب های دینی و مذهبی در جریان فروش بهاره در شهرستان مریوان استقبال مردم مناسب بوده است.

پاکسازی مسیر چهار راه شهرداری تا محوطه دریاچه زریبار



مسیر چهار راه شهرداری مریوان تا محوطه دریاچه زریبار در آستانه فرا رسیدن سال نو با حضور اقشار مختلف مردم به ویژه دست داران محیط زیست به صورت خود جوش پاک سازی و تمیز شد.

به مناسبت فرا رسیدن سال نو و حضور مهمانان نوروزی در شهر مریوان بعد از ظهر پنج شنبه جمعی از اقشار مختلف مردم این شهر به صورت خود جوش و با همکاری شهرداری مسیر چهار راه شهرداری تا محوطه دریاچه زریبار را که یکی از مهمترین قطب های گردشگری این شهرستان است، پاک سازی کردند.

در این اقدام، که به همت جمعی از فعالان محیط زیست و شهرداری مریوان اجرایی شد این محوطه به صورت کامل از وجود آشغال پاکسازی شد.